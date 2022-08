Rossana llama cobarde a Zumba por volver a intentar besarla sin consentimiento: “Una falta de respeto”

Zumba volvió a causar un incómodo momento a Rossana Fernández Maldonado durante la emisión de “Esto es bacán”. La conductora se molestó luego de que el bailarín intentara darle un beso por segunda vez sin su consentimiento. Ella lo llamó cobarde y le advirtió que lo consideraba una falta de respeto hacia su persona.

¿Zumba quiso besar a Rossana Fernández Maldonado?

Todo sucedió cuando la actriz aceptó que el chico reality le diera un beso en la mejilla, pero en un momento fugaz, él aprovechó para tocar sus labios, algo que no sucedió, debido a que ella volteó su rostro hacia el lado contrario. En seguida, el excombatiente corrió hacia la tribuna en la que estaba el público y esperó a que se le pase el enojo.

“Esto me demuestra que no puedo confiar en ‘Zumba’. Oye, cobarde, baja acá, esto no se va a quedar así. Qué falta de respeto , yo soy una señora. Has traicionado mi confianza por segunda vez”, expresó la compañera de Gian Piero Díaz.

Recordemos que el sábado 20 de agosto, Rossana Fernández le tiró una cachetada al bailarín en pleno set de televisión por robarle un beso.

Además, esta no es la primera vez que el exintegrante de “Combate” tiene este tipo de actitudes con una mujer que trabaja en el mismo programa que él. En anteriores ocasiones, les hizo pasar un mal momento a la chica reality Paloma Fiuza y a la actriz Vanessa Jerí.

Zumba pide disculpas a Rossana Fernández Maldonado

Por su parte, Óscar Benites Porras, más conocido como Zumba, reapareció en el programa para hacer un mea culpa. “Quiero pedir disculpas a mi familia, porque efectivamente cometí una falta de respeto a Rossana, me dejé llevar por la emoción. Rossana, discúlpame, de verdad”, sostuvo el tiktoker.