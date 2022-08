Andrés Hurtado: ¿cómo empezó su historia de amor con La India y dónde se casaron?

Andrés Hurtado y Linda Bell Viera Caballero, más conocida como La India, sorprendieron a sus fanáticos peruanos al confirmar que habían decidido darse el “sí, acepto” en una íntima ceremonia, a la cual asistieron allegados a los artistas. A pesar de que muy pocos conocían su romance, el presentador de TV compartió en sus redes sociales el día que nació su amor por la cantante.

La intérprete de “Dicen que soy” ha reafirmado su amor por el popular ‘Chibolín’ en todos los programas peruanos que ha visitado, ya que los usuarios cuestionaron su vínculo. A continuación, te contamos cómo empezó el romance del polémico conductor de “Porque hoy es sábado con Andrés” con la salsera.

¿Cómo empezó la historia de amor de Andrés Hurtado y La India?

En 2021, en una de las ediciones de su programa en Panamericana Televisión, Andrés Hurtado recordó que en 2017 decidieron realizarle un homenaje a La India, quien se presentó en el set para ser entrevistada. Además, el papá de Josetty Hurtado tomó un fragmento de aquella conversación para compartirla en sus redes sociales y mencionar que ese día inició su romance.

“Amor bello, hoy (30 de mayo del 2020) en el Perú te estamos recordando y voy a presentar todo el reportaje, donde por primera vez nos enamoramos”, señaló en un video subido a su cuenta oficial de Instagram. Asimismo, en el post escribió: “Y así nació el amor”.

Después de unos meses de su matrimonio con la salsera, ‘Chibolín’ fue desenmascarado por Carlos Cacho, quien dijo que el conductor siempre ofrece anillo de compromiso y matrimonio a varias artistas nacionales, entre ellas Eva Ayllón y Marisol. Sin embargo, el conductor de Panamericana TV fue muy enérgico con su respuesta.

“Carlos, te pido que no hablemos de esos temas, por favor. India está ajena a esto. (...) A mí me gusta cómo canta La India y yo siempre he estado enamorado de ella”, sostuvo. Además, se refirió a su reciente boda con la puertorriqueña. “Estamos pasando un bonito momento, hemos renovado nuestros votos de amor, pero yo no voy a hablar de esto (matrimonio) porque no voy a permitir que hagan un circo; pero no pongan en tela de juicio mi boda”, expresó.

¿Dónde se casó Andrés Hurtado con La India?

A pesar de que nadie cree en su matrimonio, el papá de Génnesis y Josetty Hurtado ha confesado que su boda se realizó en una iglesia de la capital. Además, mencionó que está planeando su luna de miel en el país natal de La India, en Puerto Rico. Por otro lado, Andrés Hurtado mencionó en el programa “Mujeres al mando” no haber invitado a ninguna figura pública porque fue una ceremonia muy íntima, pero aclaró cómo fue su unión.

“Nosotros hemos decidido casarnos. No hemos hecho separaciones de bienes, así que mis cosas como las de ella son mías y nos amamos”, inició. También contó cómo reaccionaron sus hijas al enterarse de su matrimonio. “Josetty y Génnesis ya son adultas, ellas al principio no estuvieron de acuerdo, pero no me importa”, agregó.

Andrés Hurtado celebra meses de casado con La India

A los pocos días de casarse con La India, Andrés Hurtado tuvo un tierno gesto con la cantante al regalarle un anillo como significado de su renovación de votos por ser su flamante esposa. Además, el presentador recalcó no prestar atención a las comentarios en su contra.

“No tengo por qué rendirle cuentas a nadie. No me importa lo que piense la gente. Lo único que me importa somos tú y yo. He decidido renovar mis votos de amor hacia La India”, compartió en el mes de setiembre de 2019.

En noviembre del mismo año, el polémico personaje celebró el poco tiempo que llevaba algunos meses de matrimonio con la intérprete de “Vivir lo nuestro”. “Hoy cumplo 3 meses de casado al lado de mi esposa. ¡Qué bello es el amor! Espero que todos mis amigos me visiten en Puerto Rico, haremos una reunión con mi esposa en el viejo San Juan, los espero”, colocó.