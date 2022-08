Julián Zucchi reveló que en “Combate” intentaron ‘armarle’ un romance con Sheyla Rojas

Sin duda, la relación entre Julián Zucchi y Yiddá Eslava es una de las más conocidas por el público peruano, incluso muchos realzan la solidez de la pareja dentro de la farándula nacional. Así, la historia de amor de los famosos se remonta hasta las pantallas de ATV, en un conocido reality a través del cual se conocieron. Sin embargo, ahora, el exmiembro de Parchis ha afirmado que la producción de dicho show, “Combate”, intentó armarle un romance con otra participante: Sheyla Rojas.

Transcurría el año 2012 y en ATV se emitía el extinto programa de competencias, espacio que se encontraba en su apogeo por su novedoso formato, pionero en esos años. Tras la partida del ‘Conejo’ Rebosio, la producción necesitaba reemplazarlo de forma urgente, pues la capitanía del equipo rojo quedó al aire. Entonces, se pensó en el nombre de un ‘viejo conocido’ de la televisión: Julian Zucchi.

Ahora, años después, el esposo de Yiddá Eslava ha contado detalles a su llegada al primer reality de competencia en Perú, y recordó la vez en la que la producción quiso emparejarlo con la modelo.

“En el programa hicieron que Sheyla me invite a cenar, y no pasaba nada; Sheyla es mi amiga. Yo siempre fui fiel a mis principios y no le iba a negar la invitación. Sheyla me invita a salir, me quería hacer conocer el parque de las aguas. Yo recién llegaba, no conocía a nadie en ‘Combate’”, reveló en una entrevista con Christopher Gianotti.