Julián Zucchi revela escena de celos de Yiddá Eslava con una famosa: “La agarró de los pelos”

Julián Zucchi y Yiddá Eslava son una de las parejas más sólidas de la farándula. A lo largo de sus diez años de relación han demostrado su complicidad y amor incondicional. En una entrevista con Christopher Gianotti, el ex chico reality narró varios pasajes ocultos vividos con su pareja, como las escenas de celos.

“Ahora ya no somos celosos, pero ella era un poco más celosa que yo, quizás porque conocía mi pasado”, comentó Julián entre risas. Remarcó que ambos comenzaron como amigos al conocerse en el extinto reality “Combate”.

“Los dos empezamos siendo amigos. Entonces nos contábamos todo, le conté todas las chanchadas que hice de joven y ella lo agradece porque dice: ‘Bueno, agarré un hombre con recorrido y ya está’. No me voy a poner a experimentar a mis 38 años”, expresó.

Julián Zucchi recuerda escena de celos de Yiddá Eslava

El actor argentino le contó a Christopher Gianotti la vez que fue al concierto de Lady Gaga con Yiddá Eslava junto con otros chicos reality. Hubo un momento en el que se malinterpretaron las cosas y la actriz terminó peleando con una joven.

“No voy a decir nombres. La chica era famosa. Estábamos con Miguel Arce. No era una compañía adecuada para que Yiddá no tenga celos”, comenzó diciendo Julián Zucchi. Resulta que Julián intentó ser el mediador entre una joven y Miguel Arce, pues este no se atrevía a coquetearle. Esta escena la vio de lejos Alejandra Baigorria y le avisó a Yiddá.

“Vino Yiddá, la agarró de los pelos, se la llevó”, narró. Pasa el tiempo, ambos ya se encontraban en la zona VIP, y cuando Julián intentó saludar a la joven recibió esta respuesta: “No, no quiero tener problemas con Yiddá”. “Yo no logro intimidar tanto a la gente como ella (Yiddá). Nunca me dijo qué le dijo y la chica nunca más me saludó en su vida”, finalizó.

Julian Zucchi y Yiddá Eslava confían ciegamente en el otro

Julian Zucchi precisó que los celos son inexistentes, pues mantienen una buena comunicación y confían en el otro. “Quizás podía haber un poquito de celos al inicio de la relación. Yo viajo solo a Argentina. Confiamos ciegamente el uno en el otro; nos hemos ganado la confianza”.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava llevan una década juntos. Foto: Yiddá Eslava/Instagram

“En este medio se pueden prestar situaciones. De hecho, hubo una situación en una discoteca, de una chica que se me acercó y me quiso tocar las nalgas, y ella misma (Yiddá) se la llevó”, agregó.