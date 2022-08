Jamila Dahabreh cuenta cómo Álvaro Paz de la Barra le pidió que sean enamorados

¡Rompió su silencio! Jamila Dahabreh conversó con Magaly Medina para contar su versión del romance que tuvo con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien negó en todos los medios algún vínculo con la modelo y hasta lo tildó de “insensatez”.

Se habrían conocido una semana después del polémico incidente entre el exburgomaestre y Sofía Franco, cuando se registró un episodio de violencia familiar en 2021. “Yo lo conocí separado. Conocí un hombre que estaba triste, era víctima; es lo que él me hizo creer. Era súper romántico conmigo”, comentó Jamila.

Como se recuerda, hace unas semanas las cámaras de Magaly TV captaron a Paz de la Barra en situaciones comprometedoras con la ex chica reality Andrea Cifuentes en una conocida discoteca barranquina. Ante esto, la conductora había quedado en shock, pues pensaba que el burgomaestre seguía en una relación con Dahabreh.

¿Cómo Álvaro Paz de la Barra le pidió para estar a Jamila Dahabreh?

La modelo Jamila Dahabreh comentó que el aún esposo de Sofía Franco siempre tuvo gestos románticos con ella, incluso conocieron a las familias de ambas partes. Además, le explicó a la conductora cómo Álvaro Paz de la Barra le pidió tener una relación.

“Me pidió para que seamos enamorados, me lo pidió arrodillado en la playa. Fue una relación, en su momento, bonita, con pétalos (de rosa). Él me presentó a su familia, me abrieron las puertas de su casa, comprometí a mi hija, a quien nunca le había presentado a nadie, y esas son las cosas que me molestan, que nos comprometimos mucho familiarmente”, dijo.

Ambos habían sido captados juntos en diferentes eventos, como en el cumpleaños del alcalde de La Molina. Jamila confesó que sí llegó a enamorarse, pero al final quedó decepcionada con sus actitudes.

“Sí, claro que sí (me enamoré), si no, no hubiera seguido con él (...) Su entorno me decía que conmigo se iba a volver a enamorar y que estaba bien, entonces creí en él porque no me mostraba lo contrario. Nunca peleábamos. Siempre nos lucíamos públicamente porque no nos escondíamos”, agregó.

Álvaro Paz de la Barra se iba a divorciar, según Jamila

Las declaraciones de Jamila Dahabreh sorprendieron a Magaly Medina, pues Paz de la Barra en ningún momento mencionó haber estado interesado en la influencer. No obstante, los chats privados lo desmentirían, ya que en uno de ellos el político incluso le dice “te amo”.

“Lo que me molesta es que él me haga quedar mal. Él me deja y hace creer que yo estoy detrás de él. Yo soy muy buena y a veces la gente abusa de eso (...) Nosotros nunca terminamos, solo se puso frío. Cuando hablamos, me pidió perdón llorando y me dijo que por temas de su política debíamos dejar lo nuestro”, reveló.

Jamila Dahabreh estuvo como invitada en "Magaly TV, la firme". Foto: captura de ATV/Álvaro Paz de la Barra/Instagram

Asimismo, recordó la vez que Álvaro Paz de la Barra le aseguró que se iba a divorciar pronto de Sofía Franco. “Vino con una actitud para arreglar las cosas y que iba a firmar su divorcio. Me enseñó los papeles”, pero hasta el día de hoy no comienza con los trámites.