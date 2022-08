Sandra Muente: “Veo personas enseñando a cantar sin estar preparadas”

Hace unos días, Sandra Muente hizo una polémica publicación en sus redes sociales al dirigirse a todos sus seguidores interesados en dedicarse a la música. Mediante un video, la famosa artista lamentó que hoy en día cualquier persona tome la responsabilidad de enseñar canto.

Por ello, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta a los programas de canto que se ven en TV, donde figuras como Yahaira Plasencia y Michelle Soifer han sido convocadas como coaches de los participantes.

Como se recuerda, muchos usuarios rechazaron que ambas hayan sido elegidas como profesoras del programa “La gran estrella”, debido a que no consideran que tengan la experiencia suficiente.

¿Qué dijo Sandra Muente?

A través de un video en Instagram, Sandra Muente pidió a todos los interesados en educar su voz, que no se confíen de cualquier persona y que busquen al maestro adecuado para estudiar este arte.

“Puede sonar un poco crítico, puedo sonar un poco dura con lo que estoy diciendo, pero últimamente estoy muy preocupada porque veo a personas enseñando a cantar sin estar realmente preparadas para hacerlo” , sostuvo.

Sandra Muente hace aclaración tras diversas interpretaciones de su video

Luego de que en “Amor y fuego” se dejara entre ver que las palabras de Sandra Muente eran una clara indirecta para Yahaira Plasencia y Michelle Soifer que están como coaches de “La gran estrella”, Sandra Muente se pronunció en redes sociales y negó dicha versión.

“Como les gusta a algunos vender humo y amarillismo. Yo no hablo mal de nadie. No hago lo que no me gusta que me hagan. No voy a pisar palitos inventados . Abrazo grande a la gente que trabaja bonito sin creer en cochinadas que solo separan a la gente”, aseguró.