Génesis Tapia denuncia a su padre biológico por quitarle la casa a su abuelo de 83 años con cáncer

Génesis Tapia se presentó en el programa “Nunca más”, conducido por Andrea LLosa, para denunciar a su padre biológico por haberle quitado la casa a su abuelo de 83 años. La exchica reality contó que considera al adulto mayor como su verdadero papá porque la crió desde muy pequeña. Ahora, él lucha contra el cáncer y no recibiría el apoyo de su familia.

¿Qué dijo Génesis Tapia?

Según Génesis Tapia, todo comenzó a inicios de este año, cuando su abuelo fue internado en el hospital debido al cáncer de colon. En ese entonces, su papá biológico cambió la cerradura y hasta ahora no le permiten sacar sus cosas.

“Me duele que viéndolo convaleciente y con las piernas temblorosas, no lo dejen ingresar a su propiedad. Yo junto a mi esposo le he tenido que comprar ropita porque ni eso lo dejan sacar. Es doloroso ver a mi padre mendigando para que le abran la puerta, que le digan: ‘Tú no tienes nada o si te mueres vete a una fosa común’. Mi padre biológico le dice eso... Yo pienso que ellos están esperando a que él fallezca ”, contó la bailarina a Andrea Llosa.

En las imágenes del reporte de “Nunca más” se observa que el anciano intenta ingresar a su residencia, pero es impedido por su expareja, quien lo amenaza con llamar a la policía.

Génesis Tapia enfrentó a su padre biológico

Génesis Tapia afirmó que en una ocasión enfrentó a su padre biológico, pero este no le hizo caso. “Le dije por qué haces esto (...) No hagas esto con tu padre (...) No estamos viniendo a mendigarte nada, es su derecho ”, señaló.