Semanas después de la polémica salida del ex chico reality Gino Pesaressi del programa “En boca de todos”, la presentadora Maju Mantilla se refirió sobre el desempeño de su excompañero en el espacio.

Aunque la conductora destacó el performance del modelo, también habló sobre los factores que habrían intervenido en la decisión de rescindir su contrato con el magazine de América Televisión.

“Gino Pesaressi se acopló muy bien”

Maju Mantilla halagó la química que tuvo con Gino Pesaressi en “En boca de todos”. Asimismo, dejó entrever que para cualquier persona estar en el programa es un aprendizaje.

“Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien . Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente. Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje”, sostuvo.

Gino Pesaressi sobre su faceta de empresario. Foto: composición LR/ Instagram/ @ginopesaressi

Maju Mantilla sobre el trabajo de Pesaressi

En esa línea, Maju Mantilla brindó detalles acerca de su experiencia de trabajar junto a Gino Pesaressi y no descartó volver a reencontrarse con él en algún programa de televisión.

“El tiempo siempre ayuda en el aprendizaje, quizás el mismo hecho que haya aparecido tan rápido. Él ponía mucho esfuerzo, es un chico carismático, hábil para la conducción. De repente le faltó tiempo, pero creo que, en cualquier momento, podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro”, acotó