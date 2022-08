La pelea mediática entre Janet Barboza y Magaly Medina sumó un nuevo integrante. El periodista Samuel Suárez acusó a la presentadora de “América hoy” de haberlo amenazado con una demanda por haber salido en defensa de la figura de ATV, después de que ambas se disputen la cobertura de un reportaje.

El popular ‘Samu’, incluso, reveló que la presentadora le sacó en cara la ayuda económica que le brindó cuando fue internado de emergencia en una clínica.

¿Cómo inició la discusión entre Janet Barboza y Samuel Suárez?

La discusión inició cuando Samuel Suárez opinó sobre las declaraciones de Janet Barboza en el programa “América hoy”, en la que tildó de “mezquina” a la conductora Magaly Medina, debido a que esta se habría molestado porque la producción de América TV estaba intentando quitarle la exclusiva del caso de Tommy Portugal y su hija no reconocida legalmente, Mafer.

“¿Quién te ha dicho que tú tienes la exclusiva del espectáculo? Absolutamente, nadie, programas de espectáculos hay durante 20 años. Tú no tienes la exclusiva, no la tiene nadie, no hay que ser mezquinos. Así que sigue comprando tus carteras, huachafa” , expresó Janet el último 10 de agosto.

Samuel Suárez contra Janet

Horas más tarde de los comentarios de Janet Barboza, Samuel Suárez recurrió a su cuenta “Instarándula” en Instagram y salió en defensa de Magaly Medina y resaltó que la presentadora sí fue la primera en exponer el caso de Tommy Portugal.

“Mezquina eres tú, mi amor. Sinvergüenza. Encima que agarras temas ajenos, te lo adjuntas como tuyos . Si la Barboza tiene cómo argumentar que ella se comunicó (con Mafer) primero antes que a Magaly se le ocurriera hacer ese tema, es otra cosa. Pero ellos generan contenido y tú chapaste así, como carroñera”, dijo el popular ‘Samu’.

El enfado de Janet Barboza

Ante esto, Janet Barboza se comunicó con Samuel Suárez vía WhatsApp para reclamarle por sus comentarios. El periodista aceptó los fuertes calificativos que tuvo y señaló que estaba sorprendido por cómo la presentadora consiguió su número privado.

El exreportero de Latina compartió el mensaje de voz que le envió la ‘rulitos’ con el que aseguró se sintió amenazado.

“Entonces, me estás corroborando y me estás aceptando que, efectivamente, lo que salió en la prensa es lo que tú has dicho. Me has dicho ‘carroñera’ y ‘sin vergüenza’. Simplemente, quería corroborar eso y ya veré lo que hago yo con esa información”, se escucha en el mensaje.

Bloque HTML de muestra

Janet le recuerda a ‘Samu’ que lo ayudó cuando estuvo mal de salud

El creador de “Instarándula” también resaltó que, durante su conversación con Janet Barboza, ella le recordó que le brindó su ayuda económica cuatro años atrás, cuando sufrió una terrible enfermedad que lo llevó a estar internado en UCI y estuvo varios días en coma.

“Leí la nota completa y dije ‘bueno, vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí para que apoyara’. Y te digo que te apoyé con muchísimo gusto porque era un momento que tú necesitabas… pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras”, fue la declaración de la exbailarina.