¿Quién es Andrea Cifuentes, la ex chica reality vinculada a Álvaro Paz de la Barra?

¿Nace un nuevo romance? Tras finalizar su polémica relación con Sofía Franco, el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, ha sido captado con varias figuras de la farándula. Andrea Cifuentes es la última de ellas, quien ya se había alejado de los reflectores desde hace unos años.

Las cámaras de Magaly TV fueron las que los ampayaron en una conocida discoteca conversando muy de cerca. La ‘Urraca’ quedó en shock, pues tan solo semanas atrás había sido vinculado con Jamila Dahabreh; sin embargo, una fuente cercana al burgomaestre aseguró que entre ellos solo había una amistad.

“Nosotros hemos hablado con alguien muy cercano al alcalde, que ha autorizado utilizar la información que nos ha dado, esta persona nos ha dicho que Jamila solo es una amiga de su hermana. La desconoció, la desconoció, no dijo ni siquiera: ‘Es mi amiga, fue mi saliente, la estuve conociendo, luego no me gustó, la dejé’. Lo que sea, no, solo: ‘Fue amiga de mi hermana y con Andrea Cifuentes sí estoy saliendo’”, reveló Magaly Medina.

En esta nota te contamos más detalles sobre la modelo peruana Andrea Cifuentes, quien habría conquistado el corazón de Álvaro Paz de la Barra, y por qué se alejó de la pantalla chica.

¿Quién es Andrea Cifuentes?

El nombre Andrea Cifuentes comenzó a sonar en la pantalla chica por el 2013, por haber formado parte de los realities de competencia “Combate” y “Bienvenida la tarde”. En aquella época, fue vinculada sentimentalmente con el ex chico reality Eric Varias y el exfutbolista ‘Chemo’ Ruiz.

En 2015, migró a “Reyes del playback”, emitido por Latina, programa en el que los conductores eran Cristian Rivero, Jesús Alzamora y Jazmín Pinedo. Su trabajo era coronar a los ganadores de cada show y rápidamente logró ganarse el cariño del público.

Andrea Cifuentes en la actualidad

El programa de Latina TV fue el último espacio en el que se vio a Andrea Cifuentes, pues tomó la decisión de dedicarse a la crianza de su única hija y a su verdadera pasión: la cosmetología.

Se mantiene muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, y en una de sus publicaciones reveló que cuenta con más de nueve certificaciones, nacionales e internacionales, en el rubro de belleza.

“Cada oportunidad que tengo me meto algún curso, diplomas que me llenan de orgullo, reafirmo todos los días que amo lo que hago y me esfuerzo por cada día ser mejor”, comentó.

Andrea Cifuentes cuenta con su propio estudio de belleza llamado Andrea Cifuentes PMU Artist. Foto: Andrea Cifuentes/Instagram

Fruto de su esfuerzo, inició con su propio estudio llamado Andrea Cifuentes PMU Artist, en el que ofrece servicios de micropigmentación de cejas y labios, laminado removal, blashing, henna, depilación, lifting y Bb glow.

Andrea Cifuentes narra por qué se demoró tanto tiempo en ejercer su carrera soñada

La modelo se abrió a sus seguidores y comentó por qué demoró en atreverse a cumplir su sueño de dedicarse al mundo de la belleza. Resaltó que cada uno debe encontrar su pasión y no dejar que le impongan una carrera.

“No siempre encuentras tu vocación al terminar el colegio, como te imponen a hacerlo , puede llevarte años encontrar tu camino; sin embargo, si algo me queda claro, es que si amas lo que haces, nunca tendrás que trabajar”, dijo Andrea Cifuentes en su Instagram.

“No siempre encuentras tu vocación al terminar el colegio como te imponen a hacerlo", dijo Andrea Cifuentes. Foto: Instagram/Andrea Cifuentes

También comentó cuál fue la carrera que estudió inicialmente, pero que no ejerce.