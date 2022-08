Patricio Suárez Vértiz: “Uno se enamoraba de Diego (Bertie) porque era un artista de verdad”

Diego Bertie se encontraba relanzando su carrera musical antes de su fallecimiento el 5 de agosto. En ese sentido, uno de sus proyectos era cantar junto a Patricio Suárez Vértiz en un show su exitosa canción “Qué difícil es amar”; sin embargo, solo llegó a concretarse los ensayos.

En la última edición de Magaly TV, el hermano menor de Pedro Suárez Vértiz contó los detalles de la última vez que estuvo con el actor peruano. Además, se refirió a la revelación que hizo Bertie sobre las publicaciones de Jaime Bayly.

El exintegrante de Arena Hash narró que contactó a Diego Bertie por Instagram y pensó que no le respondería. “Yo dije qué va a leer mi mensaje, debe recibir 4.000 mensajes diarios este señor y me responde a la media hora”.

Empezaron a conversar y Patricio Suárez Vértiz lo invitó a que forme parte de su evento. “‘Me gustaría que cantes en mi show. (Diego) estaba contentísimo. Me dice: ‘¡Ya!, hagamos una locura juntos, ¿qué te parece, Patricio?’”.

Al final, la presentación no se dio y solo quedaron las grabaciones del ensayo en la casa de Diego Bertie.

Por ello, Magaly, a modo de conmemoración, invitó a Patricio para que interprete el tema de su amigo. “Diego Bertie, en tu memoria. Que en paz descanses. Creo que mejor homenaje no le podías haber hecho”, comentó la ‘Urraca’.

Patricio Suárez Vértiz considera que Diego Bertie fue un “artista de verdad”

En otra parte de la conversación, Patricio Suárez Vértiz recordó cómo se enteró del fallecimiento del actor peruano. “Mi hermana me llama a las seis de la mañana y me da la noticia (de la muerte de Diego Bertie) y yo me quedé helado porque acababa de estar con él”.

“Yo pienso que preferiría no haberlo vuelto a ver, ver a Diego era enamorarse de Diego porque era un artista de verdad”, agregó el artista.

¿Cuál fue la revelación de Diego Bertie?

Diego Bertie habría comentado a su círculo cercano algo que lo incomodaba y no podía superar. Se trataba de las publicaciones de Jaime Bayly en las que narraba el romance que tuvieron y cómo el periodista contó sobre la orientación sexual del músico sin su consentimiento. Patricio aseguró que su amigo sí “era de mente abierta” a diferencia del exconductor de “El francotirador”.

Diego Bertie falleció a sus 54 años tras caer del piso 14 de un edificio en Miraflores. Foto: Composición LR/ Captura de Instagram/ diegobertie / difusión