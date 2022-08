¿Marisol Crousillat está detrás de “Esto es bacán”? Esto dijo la productora de “Combate”

¿La ‘Reina Madre’ vuelve? Marisol Crousillat, productora que estuvo detrás del éxito de programas como “Combate”, reapareció con una corta pero contundente declaración respecto al nuevo formato de competencia anunciado por Willax TV: “Esto es bacán”. De igual forma, la ex gerenta de producción de América Televisión dejó en claro su trabajo respecto al desarrollo de este show, que tiene varias cosas en común con “Esto es guerra”.

¿“Esto es bacán” le hará competencia a “EEG”?

Miles de fanáticos de “Combate”, quienes pedían el retorno del reality luego de que fuera destronado por “Esto es guerra”, quedaron encantados cuando Willax TV anunció el lanzamiento de un nuevo formato que tomó como referencia al programa de ATV y América Televisión: “Esto es bacán”.

Sin embargo, se supo después que este no sería un programa completo. Más bien, se trataría de un segmento de ayuda social dentro de “Sorpréndete”, programa que t endrá a Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado como conductores.

Este nuevo espacio televisivo será estrenado el próximo sábado 13 de agosto, desde las 7.00 p. m., y estos serán los chicos reality que volverán a la señal abierta:

Zumba

Elías Montalvo

Alejandro Pino, el ‘Chocolatito’

Duilio Vallebuona

Andrea Arana

Allison Pastor

Chris Soifer

Bryana Pastor.

Marisol Crousillat se pronuncia sobre “Esto es bacán”

En una reciente conversación con un portal local, Marisol Crousillat opinó sobre “Esto es bacán”. La exproductora aclaró que no es parte de esta producción. “Ya lo vi, no te puedo contar de qué se trata porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí lo vi. Es parte de ‘Sorpréndete’ (programa de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado en Willax TV) (...). La promoción es bien engañosa, creo que tiene que ver con ayuda social”, afirmó.

Asimismo, fue directa al decir que el reality de ATV no volvería a las pantallas por medio de la señal de Willax TV: “Por ahora es difícil, porque ‘Combate’ necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con ‘Combate’ nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así. Sería lindo, sería divertido, pero no lo veo factible, no creo que se pueda hacer”.