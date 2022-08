Mafer Portugal, hija Tommy Portugal, reapareció en los últimos días en el programa de Magaly Medina para denunciar que el cantante nacional no quiere reconocerla legalmente. Incluso, la también artista visitó el set de la citada presentadora de espectáculos, donde sostuvo un enfrentamiento telefónico con el cumbiambero, en el cual se dijeron de todo.

Luego de algunas horas de esta entrevista, la joven influencer publicó en su cuenta de Instagram un extenso pronunciamiento sobre el tema. Fue en esta ocasión donde la exparticipante de “La voz Perú” mostró el mensaje que le escribió a su padre mediante esta red social, pero del cual no obtuvo respuesta.

Mafer envía último mensaje a Tommy Portugal

En primer lugar, Mafer Portugal aseguró que ha contado solo la verdad en los últimos días y volvió aclarar que siempre buscó el amor y cariño de su padre, mas no su fama. A continuación, la joven compartió con sus seguidores las palabras que le escribió directamente a Tommy Portugal sobre lo acontecido, pero solo fue dejada en visto por el artista.

Mafer Portugal expuso a su padre Tommy a través de su cuenta de Instagram. Foto: Instagram Mafer Portugal

“No ganas nada haciéndome quedar como si te usé por fama. Tú siempre supiste cómo me sentía porque te lo dije y es súper injusto que digas que soy una mentirosa. Gracias por felicitarme por el reality, pensé que nunca lo harías. Qué pena que haya tenido que llegar a TV para que recién tengas tiempo de hacernos el ADN. Recuerda que, a pesar de ser joven y contemporánea con tu círculo, soy tu hija, no una rival. Seguiré mi palabra de dejar de insistirse, y yo sé que en el fondo de tu corazón sabes que no he mentido. Ojalá algún día hubieras podido verme como tu hija. ¡Que te vaya bien siempre !”, indicó.

Mafer Portugal no tocará el tema hasta la prueba de ADN

Uno de los acuerdos que Magaly Medina pudo obtener tras su última entrevista a Mafer Portugal y llamada a Tommy fue que ambos puedan someterse a una prueba de ADN pagada por ella para despejar las dudas acerca de la paternidad del cumbiambero. Por ello, la influencer aseguró que no tocará más el tema hasta conocerse los resultados de dicha prueba.

Mafer Portugal no tocará más el tema hasta hacerse la prueba de ADN. Foto: captura Instagram Mafer Portugal

“Y sobre este tema, no lo tocará más hasta el lunes, ojalá esta vez sí tengas tiempo de llegar. Nadie sabe el dolor que he sentido, y siento ahorita, pero confío en Dios y jamás dudaré que soy una buena persona que siempre tuvo buenos sentimientos”, sentenció.