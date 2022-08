“Tommy Portugal no me veía como su hija”: Mafer Véliz afirma que el cantante nunca la apoyó

Tommy Portugal se encuentra en medio de la polémica a raíz de las recientes declaraciones que hizo su hija, Mafer Véliz. ¿Qué dijo la joven? Ella conversó con el programa de Magaly Medina y aseguró que el cantante nunca la apoyó realmente para que pudiera ganarse un lugar en el mundo de la música. Según expresó, el popular intérprete de “Al fondo hay sitio” jamás la vio como a su primogénita.

Durante la conversación con “Magaly TV, la firme”, la exparticipante de “Yo soy” y “La voz Perú” no pudo evitar derramar algunas lágrimas al comentar esta situación, la cual intentó solucionar sin mucho éxito.

“Siempre sentí que él no me veía como hija, nunca llegó a verme como hija. Yo le dije a él que tal vez, como para con gente de mi edad, no me ve como hija, y por eso mismo le dije que empecemos una relación como amigos, para no perder el contacto, pero no funcionó tampoco”, manifestó ante las cámaras del programa de ATV.

En otro momento, la hija de Tommy Portugal mencionó que pocas fueron las veces en que su padre promocionó su trabajo como artista. “Sí le pedía ayuda. Cuando yo subía mis covers, le decía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo, y obviamente a mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él publicaba algo con su pareja y decía ‘la mejor cantante del Perú‘”, detalló.

Hija de Tommy Portugal le pidió hacerse prueba de ADN

María Fernanda Véliz aseguró que aún no ha sido reconocida legalmente por Tommy Portugal pese a que este sabe de su existencia desde que ella tenía 12 años. De acuerdo a sus declaraciones, hasta el momento el cumbiambero no se ha dispuesto a someterse a una prueba de ADN para aclarar su paternidad.

“Yo le vine pidiendo que por favor lo arreglemos, muchísimo estuve diciéndole para hacernos el ADN”, señaló la joven.