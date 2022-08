Tommy Portugal: ¿quién es Mariela Véliz, su expareja y madre de su hija no reconocida?

Tommy Portugal está recibiendo una ola de críticas debido a que su hija, María Fernanda Véliz, lo ha acusado de no querer reconocerla legalmente, de no hacerse la prueba de ADN para la paternidad y de no apoyarla en su carrera musical. Sin embargo, hay algo más detrás de esta historia: la mamá de la joven le ocultó al cantante que había sido padre durante 12 años.

En esta nota te contamos algunos detalles acerca de Mariela Véliz, expareja de Tommy Portugal y madre de su hija, y de cómo empezó este hecho que recién sale a la luz.

Tommy Portugal y su hija. Foto: Instagram / Mariela Veliz Gutiérrez

¿Cuándo Tommy Portugal reveló que tenía una hija?

En 2017, Tommy Portugal se presentó en el programa “El reventonazo de la Chola” por el Día del Padre. En un momento, reveló que se había enterado de que tenía una hija adolescente.

“Soy papá hace 15 años, recién me enteré, fue una noticia difícil de asimilar, pero cuando la conocí me sentí más contento. (...) Estoy orgulloso porque encima canta y se parece a mí. (...) Quiero recuperar todo ese tiempo que le ha hecho falta su padre ”, dijo el cumbiambero emocionado.

Luego, explicó que se tomaron una foto juntos cuando ella era una niña y asistió a un concierto suyo, sin saber en ese entonces que él era su papá.

¿Quién es la madre de la hija de Tommy Portugal?

La mamá de la hija de Tommy Portugal se llama Mariela Veliz Gutiérrez. Ella es animadora de fiestas infantiles y tiene su propio negocio en el que ofrece servicios para eventos familiares y corporativos. Tiene dos hijos, una de ellos es Mafer, quien nació fruto de su relación con el cantante de cumbia en los años 2000.

En su cuenta de Instagram, publica fotos de sus presentaciones y de los artistas a quienes ha conocido como la salsera Daniela Darcourt y el payaso Plumilla, de “María Pía y Timoteo”.

Hasta el momento, no se sabe por qué Mariella Veliz Gutiérrez nunca le contó a Tommy Portugal que estaba embarazada de una hija suya.

¿Cómo se enteró Mafer que era hija de Tommy Portugal?

En 2020, Mafer Véliz reveló en una entrevista que su madre le pidió perdón por no decirle quién era su verdadero papá, pues ya tenía algunas sospechas.

“Lo vi una vez porque vivimos cerca, saqué mis conclusiones. Le pregunté a mi mamá y me senté con ella, me contó todo, me pidió perdón porque no merecía estar tanto tiempo sin mi papá. Es algo que pasó y así me enteré. Luego, contactamos con él, lo tomó bien desde el principio y nos conocimos”, sostuvo.