Ethel Pozo se molesta por cobertura periodística del fallecimiento de Diego Bertie

Pide respeto para su familia. Ethel Pozo se mostró indignada luego de que varios periodistas intentaran obtener las causas del deceso de Diego Bertie luego de caer del piso 14 de su edificio.

La conductora de “América Hoy” estaba conectada en directo con un equipo periodístico de su programa que cubría los detalles del fallecimiento del actor, a las afueras del hospital Casimiro Ulloa.

¿Qué provocó la molestia de Ethel Pozo?

La también influencer no pudo ocultar su incomodidad al presenciar la llegada de la fiscal Liz Loayza al nosocomio, donde fue trasladado el intérprete, porque rápidamente los reporteros de diversos medios de comunicación rodearon a la funcionaria para preguntarle los detalles del deceso, algo que fastidió enormemente a la hija de Gisela.

“Falleció a partir de las 4 a.m., todavía no lo tenemos. El cuerpo llegó sin vida y va a ser llevado a la Morgue”, declaró la fiscal a la prensa. Ante esto, la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” cuestionó duramente a otros programas de televisión por insistir y no respetar a los familiares del cantante. Incluso pidiéndole a su propio reportero que deje de inquirir las causas de la muerte.

“ Se ha pedido respeto, por favor, Oswaldo (el reportero de “América Hoy”) ya habrá momento, creo yo en dominicales… En otro tipo de programas, lamentablemente se quiere ver más allá y saber los pormenores ”, señaló claramente molesta y cortando la conexión en directo con las afueras del hospital.

Ethel señaló que en su matinal no iba a escarbar en los detalles del fallecimiento del actor o las reacciones de sus allegados, sino, por el contrario, se enfocarían en la carrera y logros de Diego.

“En estos momentos para “América Hoy”, el gran Diego se lo merece, debemos hablar de lo que nos entregó en vida, esos 30 años de carrera, lo humilde y sencillo que era. Él decía que a mí se me dio la oportunidad cuando empecé, yo tampoco había estudiado”, puntualizó Pozo.

Gisela Valcárcel lamenta la muerte de Diego Bertie: “Me encontraré con él; creo en la resurrección”

Valcárcel pidió respeto para la familia de Bertie, algo que fue apoyado por su hija, Ethel Pozo. Ambas informaron al público que no se centrarán en las causas de la muerte del actor o las reacciones de sus allegados, y que, por el contrario, se enfocarán en la carrera y logros de Diego.

“Nos encontraremos. Diego ha partido hacia la eternidad y me voy a encontrar con él; creo en la resurrección y lo voy a recordar con cariño, con respeto. Voy a dejar que este momento sea tan íntimo para su familia como tiene que ser”, señaló Gisela.