Rosángela Espinoza desmiente rumores sobre el fallecimiento de su madre: “Es indignante”

Rosángela Espinoza se mostró sumamente molesta tras la difusión de una noticia falsa que involucraba a una de sus parientes más queridas: su madre Blanca. En redes sociales, una página de Facebook compartió un titular tendencioso y fraudulento sobre la supuesta muerte de la progenitora de la chica reality.

Al enterarse de esto, la ‘Chica selfie’ no tardó en pronunciarse mediante su Instagram para desmentir dicha información. Asimismo, evidenció su malestar por el mal rato que experimentó.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza?

A través de sus estados de Instagram, la también modelo escribió furiosa: “ No entiendo por qué hacen esto. ¡Es indignante! ”. Además, adjuntó una captura de pantalla de la noticia falsa en cuestión. En la gráfica se ve una fotografía de ella llorando por el presunto deceso de su madre.

Rosángela Espinoza se pronunció en sus redes sociales para desmentir noticia falsa sobre su madre. Foto: Rosángela Espinoza/Instagram

Rosángela lamenta rayadura a su auto y asegura que fue por envidia

La chica reality se mostró muy triste, debido a que una persona rayó su auto en el estacionamiento de América TV. Pese a que Rosángela Espinoza desconoce la identidad del agraviante, quiso comentar que este ataque habría sido por envidia.

“Yo estoy en mi mundo, no hago daño a nadie y me parece increíble que me sucedan estas cosas, justo un día después de mi cumpleaños, cuando me he comprado mi departamento. Hay mucha envidia y hay que cuidarse muchísimo”, expresó a través de Instagram.