Tras 15 años de matrimonio, Alvina Ruiz y su entonces pareja, Ronald Velarde, decidieron ponerle fin a su relación. Desde inicios de 2022, cuando la noticia se hizo pública a nivel local, la periodista de “América noticias, edición central” ha venido enfocándose en ella y en su pequeña hija. Por ello, se animó a llevar una maestría para adquirir mayor conocimiento en su rama.

Pero eso no fue todo. Además de invertir en su carrera profesional, la conductora de TV contó a “En boca de todos” que decidió dejar la residencia en la que vivió durante años con el padre de su hija y que acaba de adquirir un nuevo departamento.

Así luce el nuevo departamento de Alvina Ruiz

La tarde de este 4 de agosto, el programa de espectáculos emitió una nota contando los detalles de la nueva etapa que viene viviendo la mujer de prensa. Además, mostró varias de las locaciones de la nueva casa en la que reside junto a su descendiente.

PUEDES VER: Alvina Ruiz y Gunter Rave desmotivados por público ausente en desfile militar

Alvina Ruiz abrió las puertas de su hogar al reportero de “EBDT”. Al ingresar al recinto, el comunicador se llevó una gran sorpresa: el departamento de la periodista apenas contaba con algunos electrodomésticos.

Al respecto, la conductora explicó por qué su sala solo contaba con una lámpara. “Es que (el departamento) es nuevo. Recuerden que recién me estoy mudando, no hay nada”, informó la comunicadora. Sin embargo, agregó que compró algunos implementos con el pago de su gratificación.

Las locaciones que se visualizaron en el informe fueron la sala, cocina, lavandería, baño y dormitorio de la periodista, el cual no contaba con cama.

Alvina Ruiz prefirió pagarse una maestría antes que un carro

En su paso por “En boca de todos”, la mujer de prensa contó que se encontró en una encrucijada tras tener que elegir entre cursar una maestría o adquirir un carro. Sin embargo, reflexionando, optó por seguir la primera opción.

“Hemos pasado por tantas cosas, y justo por esos días estoy pagándome —y no sabes el orgullo que tengo— una maestría, un MBA que es caro. Mis papás no lo hubieran podido pagar... y que se paga a plazos. Yo estaba entre un carro u otra cosa superficial, y dije: ‘No, me voy a meter a estudiar’”, contó la comunicadora.