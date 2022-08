Sergio Peña habría usado relación con Tepha Loza para olvidar a Valery Revello, según Rodrigo González

Sergio Peña y Tepha Loza habrían terminado su relación tras dejar de seguirse en las redes sociales y no reencontrarse en Perú durante los días que el futbolista estuvo en el país. Ahora, los rumores de una supuesta ruptura aumentan. El conductor Rodrigo González afirmó que una fuente cercana le aseguró que el futbolista buscaría reconciliarse con su exesposa.

¿Qué dijo Rodrigo González sobre Sergio Peña?

“Lo que yo tengo entendido por ahí, me han pasado el talán, es que Sergio Peña ya se estaría viendo con Revello” , expresó el popular ‘Peluchín’ en su programa “Amor y fuego”. “Te vas a impresionar. Después de lo que viene te vas a impresionar”, le dijo a su compañera Gigi Mitre.

“¿Qué?, ¿te lo ha dicho alguna ‘rodriguista’? ¿Cómo sabes?”, le preguntó la conductora de Willax TV. El presentador sorprendió al mencionar que una persona le había contado que Sergio Peña solo utilizó su relación con la modelo Tepha Loza para olvidar a Valery Revello.

“Me lo ha dicho una ‘rodriguista’ muy cercana, una ‘rodriguista’ que ya sabe que ellos están en algo . La usó a (Tepha Loza) para intentar olvidarse de Revello, como ella usó a Diego. Qué terrible porque no lo disimulan, es cuestión de tiempo para que eso se confirme”, sostuvo Rodrigo González

Valery Revello se pronuncia sobre posible reconciliación con Sergio Peña

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, Valery Revello negó que exista una reconciliación con Sergio Peña, pese a que el deportista habría finalizado su romance con la chica reality Tepha Loza.

“¿Descartas volver con tu ex? Rodri dijo que ya están en planes”, fue la pregunta que le hizo un cibernauta. Ella respondió: “Imposible. No iba a responder, pero no quiero rumores falsos y estoy en modo zen en la playa leyendo este libro, se los recomiendo”.