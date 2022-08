¿Volverá a “JB en ATV”? La vez que Fátima Segovia dijo que se ausentaría por “un tema de salud”

Fátima Segovia se convirtió a lo largo de los últimos años en una de las figuras más famosas y queridas del elenco de Jorge Benavides. Por ello, en enero del presente 2022, los fans quedaron muy apenados cuando se enteraron de que la actriz se alejaría temporalmente del programa humorístico “JB en ATV”. ¿Cuál fue el motivo de su salida y qué pasará ahora con ella? Aquí te lo contamos.

Fátima Segovia anuncia su alejamiento de “JB en ATV”

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘Chuecona’ explicó que dejaría momentáneamente el espacio de entretenimiento de JB debido a que tenía una infección bacteriana en la pantorrilla y necesitaba someterse a una cirugía para tratar este mal.

“No voy a estar en el programa, pero no por nada malo. Hay muchas especulaciones, se trata de un tema de salud porque no me siento al cien por ciento . Es por un problema de mi pierna, me voy a aislar por un tiempo, alrededor de unos cuantos meses”, detalló en un video.

“Por ese motivo, ya no me verán en la televisión hasta nuevo aviso. Voy a someterme a una operación en febrero y me estoy preparando para eso”, añadió, prometiendo así que se reencontraría con su público televidente.

Éxito en OnlyFans

Tras su salida de “JB en ATV”, Fátima Segovia le dedicó más tiempo a su cuenta de OnlyFans. Unos meses después, pasó a generar contenido para adultos, al igual que la modelo argentina Xoana González. Este suceso dejó muy impresionados a los fans de la ‘Chuecona’.

Fátima Segovia incursiona en OnlyFans. Foto: Instagram

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre el posible regreso de Fátima Segovia?

Recientemente, Jorge Benavides reveló que Fátima Segovia solicitó una licencia de seis meses para ausentarse de “JB en ATV” y deslizó que la actriz podría no regresar al programa cómico, pues hasta ahora no se ha comunicado con la producción para tratar este tema.

“Nos pidió un permiso de seis meses, viendo las circunstancias, creo que no va a regresar. Todavía no está nada dicho, depende de ella si quiere regresar al programa”, expresó el humorista durante una entrevista para el diario El Popular.