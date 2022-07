¿Qué fue de la vida de María Velásquez, la ‘Mecánica del folklore’, y a qué se dedica actualmente?

El nombre de María Velásquez, más conocida como la ‘Mecánica del Folklore’, cobró protagonismo hace varios años, en medio del proceso judicial que su amiga Abencia Meza afrontaba por la muerte de la cantante Alicia Delgado.

“Hace tres años sufrí una impresión fuerte por el tema de Abencia (...) fue como un shock, como si mi cerebro se hubiese electrocutado. Y sobre todo problemas económicos con los bancos, me descuidé por mi salud para pagar y ahora lo que me queda es continuar”, relató la también artista en el 2017, ante las cámaras de “La banda del chino”.

No obstante, María Velásquez también ha estado ligada al mundo de los negocios y la música, motivo por el cual, a continuación, te contamos más sobre su historia y a qué se dedica ahora, luego de estar alejada de los reflectores.

¿Qué fue de la vida de María Velásquez, la popular ‘Mecánica del folklore’?

Desde muy pequeña, María Velásquez tuvo que trabajar para subsistir. En esa línea, recientemente conversó con las cámaras de “La banda del chino” para hablar un poco más acerca de su historia.

“Había trabajado en una casa automotriz desde los 10 años cuidando a una niña y yo decía ‘Algún día voy a hacer automotriz, tengo que ir a Lima, y así fue” , relató la empresaria.

Con una gran habilidad para los negocios, la popular ‘Mecánica del folklore’ supo incrementar su patrimonio a base de esfuerzo. Según contó en el citado informe, la mujer posee un concurrido sauna, el mismo que es administrado por su hijo y tiene cerca de 10 años. “ Yo veía que mis maestros siempre iban al sauna y se veían relejadísimos, y yo decía, algún día voy a hacer mi sauna” , contó visiblemente emocionada.

Su otra pasión: el canto

Además de trabajar en su negocio automotriz, María Velásquez esconde detrás de los carros y herramientas el gusto por el canto. “Eso lo llevo en la sangre porque mi padre tocaba guitarra, mis tías arpa y las otras bandolinas, por ahí me nació el talento de cantar. Me encanta cantar”, afirmó al programa de América TV.

Algunas de sus canciones más conocidas son “Malas lenguas”, “Amor prohibido”, “Triste desengaño” y más, las cuales tuvieron gran aceptación entre el público.

Abencia Meza: ¿qué ha dicho María Velásquez sobre su sentencia por la muerte de Alicia Delgado?

La popular ‘Mecánica del folklore’ se consideró en muchas oportunidades como amiga cercana a Abencia Meza. En ese sentido, en varias oportunidades declaró estar segura de que la ‘Reina de las parranditas’ no le había quitado la vida a su expareja.

“De corazón, para mí no la mató, no. Abencia amaba demasiado a Alicia. Ahí está Pedro Mamanchura, él mismo confesó” , señaló anteriormente en conversación con Andrea Llosa.

Cabe precisar que Abencia Meza recibió 30 años de condena por el asesinato de Alicia Delgado y saldría de prisión el 22 de marzo de 2041. Fue en febrero de 2012 donde la consideraron como la autora intelectual del crimen por la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

‘Mecánica del folklore’ ¿a qué se dedica en la actualidad?

Hoy en día, María Velásquez se ocupa a tiempo completo en su negocio automotriz “Factoría Pierrs”, ubicado en Los Olivos y ofrece los servicios de mecánica, planchado y pintura en general. Así como también enderezado de chasis, entre otros.

Alejada del estruendo mediático, la empresaria reapareció ante la prensa para exigir justicia tras el asesinato de su sobrino Robin (35), quien murió el pasado 10 de junio a raíz de una balacera en el distrito de Los Olivos. En esa línea, recordó las promesas del presidente Pedro Castillo sobre la delincuencia.