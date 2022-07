Macarena Gastaldo se reencuentra con Xoana González y le propone abrir OnlyFans en conjunto

Macarena Gastaldo es una modelo argentina que cobró fama en la farándula local tras ser vinculada con futbolistas peruanos. En esta oportunidad, se reencontró con su amiga Xoana Gonzáleza y mediante sus historias de Instagram decidió inmortalizar el momento añadiendo una peculiar propuesta.

¿Macarena Gastaldo y Xoana González en OnlyFans?

Xoana González sorprendió a sus seguidores al anunciar hace varios meses que realiza contenido para OnlyFans con su esposo e incluso brindó tips a otras colegas que recién están comenzando en la plataforma.

Por su parte, Macarena, quien también se dedica a compartir videos explícitos, confirmó que gana muy bien. A raíz de la gran acogida de ambas, la influencer Gastaldo planteó una pregunta sus seguidores.

En una historia de Instagram, la expareja del futbolista Patricio Álvarez publicó un video junto con González en lencería y escribió: “¿OnlyFans juntas?”.

Macarena Gastaldo gana hasta S/ 7 mil soles mensuales en OnlyFans

Macarena Gastaldo es otra extranjera que se animó a abrir su OnlyFans y reveló en el programa “Amor y fuego” que gracias a OnlyFans llega a ganar hasta S/ 7.000 soles mensuales.

“La gente me ve con dinero porque me está yendo muy bien con el OnlyFans. Ustedes saben cómo le va a Xoana González, que hasta se compró un departamento. Yo no hago porno, pero me va muy bien. Ya me compré mi departamento en Argentina y ahorita me quiero comprar otro, aunque está un poco caro, pero voy por el segundo”, contó.

“Un buen mes sacó 6.000 o 7.000 dólares. Solo muestro transparencia. Ustedes no vieron videos míos porno distribuidos por allí. Un mes bajo, sin hacer nada, solo fotos y mandando a mi CM para que las ponga, unos 3.000 dólares”, detalló la argentina.