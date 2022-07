Gino Pesaressi responde a trabajadoras de limpieza que denunciaron a su empresa por falta de pago

Gino Pesaressi está nuevamente en boca de todos, pero no a raíz de algún nuevo suceso en su carrera como figura pública, sino por un polémico hecho que involucra a la empresa en la que trabajaba. Un grupo de trabajadoras de limpieza denunció que la entidad no cumplió con los pagos respectivos. Ante el reclamo, el exconductor de “En boca de todos” no se quedó callado.

Trabajadoras denuncian a empresa de Gino Pesaressi

Este martes 26 de abril, un promedio de 50 trabajadoras que brindan servicios de limpieza en centros de salud llegaron hasta la Diris Lima Norte, en Independencia, para reclamar que la empresa Grupo Gerencial no ha realizado el pago completo por sus servicios desde hace 3 meses. Ellas señalan que solo recibieron 400 soles y que tampoco hubo para ellas bonificación por Fiestas Patrias.

Como se recuerda, en marzo del 2021, la empresa del exintegrante de “Esto es guerra” estuvo vinculada a vacunaciones irregulares contra el coronavirus.

La respuesta de Gino Pesaressi

Ante la citada denuncia, Gino Pesaressi publicó su descargo a través de un comunicado que compartió vía Twitter. En dicha publicación, él ratificó que renunció al cargo de gerente general del Grupo Gerencial en abril del presente año.

“Adelanto de comunicado. Desligado de la empresa en controversia desde el mes de abril”, escribió Pesaressi.

Gino Pesaressi se pronuncia tras denuncia. Foto: Gino Pesaressi/ Twitter

Cabe precisar que, pese a lo mencionado por Pesaressi, una trabajadora mostró su contrato con fecha de julio, en el que se aprecia la firma de Gino Pesaressi como gerente general.

¿Por qué Gino Pesaressi ya no está en “En boca de todos”?

En una entrevista para El Popular, Gino Pesaressi explicó que ya no forma parte de “En boca de todos” porque venció su contrato y no por algún tema controversial con la producción.

“Todo bien, chicos. Más bien, gracias por preguntar (sobre su salida). Y disculpa por no poder atender, pero estoy resolviendo unos temas. Simplemente, terminó mi participación en el programa”, señaló.