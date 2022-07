Gisela Valcárcel y Roberto Martínez: ¿cómo inició su relación y por qué terminaron?

En 1995, Gisela Valcárcel y Roberto Martínez protagonizaron una de las bodas más mediáticas de la farándula peruana. El matrimonio de la presentadora de televisión y el entonces futbolista fue transmitida en televisión a nivel nacional y se le consideró ‘la boda del siglo’. Sin embargo, la relación duró tan solo tres años. Pero ¿cómo se conocieron y por qué terminaron? Descúbrelo a continuación.

Han pasado más de 25 años desde que la pareja se casó. Actualmente, la popular ‘Señito’ se encuentra soltera y en más de una oportunidad ha señalado sentirse feliz con su soltería. Por su parte, Martínez reveló, en mayo de 2022, que se encuentra contento en su actual relación.

¿Cómo se conocieron Gisela Valcárcel y Roberto Martínez?

En una entrevista de 2010 al programa “Que vivan las mujeres”, Roberto Martínez reveló cómo conoció a Gisela Valcárcel. Según detalló el exfutbolista, su historia inició cuando recibió una llamada telefónica desde el hospital de Neoplásicas, ya que su mamá, que tenía cáncer, se había puesto mal de salud y tuvo que ser internada.

Al llegar al centro médico, se entristeció al ver a su madre enferma, por lo que decidió salir de la habitación. “Me fui a llorar al pasadizo. Ahí me encontré con una niña que me pidió que no llore, y me contó que en tres días le iban a amputar la pierna. En ese momento entendí que mi sufrimiento era poco comparado con el de esa niña. Le pregunté qué necesitaba, que le podía hacer feliz: me dijo que quería conocer a Gisela”, detalló el exjugador al referido programa.

Ante esto, Martínez se contactó con la presentadora de televisión y le pidió que pueda visitar a la pequeña. Ella accedió y acudió a verla. A partir de ese momento, ambos se hicieron amigos y, posteriormente, iniciaron un romance que culminó en matrimonio y luego en divorcio.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez se casaron en 1995. Foto: La República / archivo

Matrimonio de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez

Por aquella época, Gisela Valcárcel y Roberto Martínez eran dos de los personajes más mediáticos de la farándula peruana. Por ello, su boda significó todo un acontecimiento para la población peruana y los medios.

Así, el 10 de junio de 1995, la pareja se casó en la iglesia Medalla Milagrosa del distrito de San Isidro. La ceremonia fue transmitida a nivel nacional y fue conocida como ‘la boda del siglo’. No obstante, después de tres años, se divorciaron.

¿Por qué terminaron Gisela Valcárcel y Roberto Martínez?

La separación de la pareja se dio en medio de una infidelidad por parte de Martínez. Incluso, Valcárcel dio a conocer que se vio en la necesidad de pedirle que abandone la casa que compartían. Posteriormente, en abril de 2022, en una entrevista el espacio televisivo “Amor y fuego”, el exfutbolista aseguró que, hasta la fecha, se arrepiente de haberle sido infiel a la ‘Señito’.

La madre de Ethel Pozo aseguró que esta experiencia fue dolorosa para ella. Sin embargo, posteriormente, pudo conocer a Javier Carmona, con quien inició una relación e, incluso, contrajeron nupcias en 2006, aunque se divorciaron poco tiempo después.