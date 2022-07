Gian Marco dedica romántico mensaje a su novia Juliana Molina: “El amor es encontrar todo en ti”

Enamorado. Gian Marco Zignago se animó a escribir una extensa dedicatoria a su pareja Juliana Molina, en la cual expresa su amor a la joven colombiana. El cantante compartió una tierna fotografía que fue retratada durante su concierto por sus 30 años de carrera.

Luego de que el intérprete de “Parte de este juego” confirmara su relación sentimental con la modelo, el pasado 9 de junio, ninguno de los dos ha realizado publicaciones respecto a su romance. Por eso, la dedicatoria del artista nacional ha llamado la atención de sus fans.

Cantante dedica tierno mensaje a su pareja

Mediante su cuenta de Instagram, el compositor peruano posteó una imagen en blanco negro, en donde se le puede apreciar besando a su actual pareja; además del conmovedor mensaje hacia la actriz.

Mensaje de Gian Marco a su novia Juliana Molina. Foto: Gian Marco/Instagram

“El amor es ausencia de miedo, el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. (...) El amor no es una ilusión, no es un espejismo. El amor sabe cuándo irse o regresar a tiempo. El amor no es una fórmula y mucho menos una ecuación. El amor no es encontrar nada en el otro, es encontrar todo en ti. Amen... así, sin acento”, escribió.

Gian Marco responde a haters tras presentar a su novia Juliana Molina

El peruano Gian Marco Zignago publicó un post con un contundente mensaje dirigido a quienes critican lo que pasa en la vida de los demás, ya que ha sido muy cuestionado luego de presentar a su pareja Juliana Molina.

“Date la inmensa y grata oportunidad de descubrirte, sanar y ver todo lo malo y bueno que hay en ti. Es ahí donde tu vida tomará más sentido”, se lee en la imagen firmada con sus siglas “GM”.