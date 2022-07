Laszlo Kovacs y el romántico gesto para Mili Asalde a pocas horas de su matrimonio

¡Suenan las campanas! Laszlo Kovacs y su novia Mili Asalde se encuentran muy emocionados porque en pocas horas contraerán matrimonio en un lujoso hotel ubicado en el distrito de San Isidro. El actor, que se hizo conocido en las pantallas de televisión por interpretar al popular Tito de “Al fondo hay sitio”, dio a conocer que los únicos compañeros del elenco de la teleserie que asistirán a sus nupcias son Gustavo Bueno y Magdyel Ugaz.

Asimismo, a pocas horas de su casamiento con la joven chiclayana, el artista de 43 años dejó ver su lado más romántico al dedicarle una romántica publicación a su prometida en sus redes sociales.

El tierno mensaje de Laszlo Kovacs a su prometida

Por medio de su cuenta de Instagram, Laszlo Kovacs posteó un video que recopilaba los momentos más especiales junto a su novia. En el corto clip que compartió con sus miles de seguidores, se pudo visualizar instantes de sus viajes a bordo de un yate, ellos disfrutando de partidos de Perú, su paso por una alfombra roja y hasta un viaje en transporte público.

Pero eso no fue todo. La publicación estaba acompañada de un tema musical de amor. “Te quiero cada día más, jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. Yo sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo, no quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana”, decía la letra de “Nada cambiará mi amor por ti” de David Bisbal, canción que Laszlo Kovacs le dedicó a Mili Asalde.

¿Por qué Laszlo Kovacs solo invitó a Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno?

Tras conocerse que Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno serían los únicos integrantes de “Al fondo hay sitio” que acompañarían al actor en su boda este 23 de julio, Laszlo Kovacs explicó el motivo por el que solo decidió invitarlos a ellos a la ceremonia.

El intérprete explicó que Magdyel y Gustavo son grandes amigos suyos y pese al final de la serie (años atrás), el contacto con ellos nunca se perdió. “Incluso, cuando formalizó mi relación con Mili, a ellos los cité para presentársela. Para mí, ellos son personas muy importantes en mi vida y me tomé esa formalidad y ese tiempito para que compartan mi alegría y la conozcan ”, precisó en entrevista con Infobae.