Hija de Fiorella Rodríguez logró encontrar a su perro perdido: “Tiene la patita rota”

Fiorella Rodríguez y su hija Mikella Callegari conmovieron a la farándula local tras denunciar la desaparición de su perrito, quien responde al nombre de Bowie y llevaba tres días perdido. Las parientes buscaron toda forma de exponer su caso por medio de sus redes sociales. Incluso, la tarde de este 19 de julio, conversaron con “En boca de todos” y pidieron, una vez más, ayuda a la ciudadanía para poder hallar a su can.

Fiorella señaló que muchas personas les dieron esperanzas de haber visto a su perro en calles de Santiago de Surco; no obstante, aún no tendría buenas noticias, y su hija Mikella rompió en llanto al no saber del paradero de su mascota.

El gran alcance que tuvo su caso en redes sociales y en los medios de comunicación ayudaron a que su pedido se hiciera realidad. Hace tan solo unas horas, la descendiente de Fiorella Rodríguez dio a conocer que personas se pusieron en contacto con ella, pues encontraron a su perro Bowie.

Hija de Fiorella Rodríguez emocionada por encontrar a su perro

La blogger de comida saludable registró el preciso momento en que una joven le hizo una videollamada filmando a un perrito con las características de Bowie para que verificara si efectivamente de trataba de su can y así fue. Bowie fue encontrado.

“ Mi corazón no puede más. Me están diciendo que tiene la patita rota. Apenas llegue, lo llevaré al veterinario ”, escribió en un primer estado de Instagram en el que se le escuchaba derramando lágrimas de la emoción.

Mikella aprovechó para agradecer a su comunidad de redes sociales por haber seguido de cerca el caso de su mascota perdida y haber compartido sus publicaciones. “Vamos a curarte, amor de mi vida. Gracias a todos, en serio. Ahora nos vamos al veterinario y los mantengo informados”, escribió en otro post en el que ya se encontraba con Bowie en sus brazos.

¿Cómo se encuentra el pequeño Bowie?

Ya en casa, Mikella llevó a Bowie a su veterinario de cabecera, Pancho Cavero, para que le realizara los exámenes correspondientes y le dé un diagnóstico de cómo se encontraba su perro tras haber pasado tres días fuera de casa.

Según las placas visualizadas, Pancho Cavero señaló que Bowie sufrió una fractura en la cadera; sin embargo, no requería de una cirugía para sanar. “Pero, bueno, vamos a ver qué hacemos con su patita, ya les iré contando todo lo que Pancho me diga”, precisó la hija de Fiorella Rodríguez.