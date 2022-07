Se sumará a la lista de las casadas. La inesperada pedida de mano a Brunella Horna ha causado conmoción en toda la farándula peruana, puesto que llega en medio de la presión mediática tras mantener una larga relación de cinco años con el político Richard Acuña. Aunque nadie tenía previsto que la propuesta llegaría en el 2022, la pareja ha decidido dar el siguiente paso.

Sin embargo, no son las únicas figuras públicas que han decidido esperar algunos años para recién comprometerse. Pese a que muchos van dejando todo listo para celebrar su unión durante este año, varios también tardaron para recién anunciar que se iban a casar.

Conoce qué otras parejas del espectáculo peruano demoraron en planear la romántica pedida de mano.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano

Aunque ya está confirmado que su boda se realizará en octubre del 2022, Valeria Piazza y el empresario Pierre Cateriano hicieron público su compromiso en octubre del 2021, cuando la Miss Perú 2016 visitó la casa de su amiga Ivana Yturbe.

Valeria Piazza y Pierre Cateriano se conocieron en la universidad y ya llevan 12 años juntos. Foto: Pierre Cateriano/Instagram

Con una risa nerviosa, la también conductora de “América espectáculos” dio autorización para que la ex chica reality revelara: “¡Valeria se nos casa, muchachos!” .

Segundos después, la ex reina de belleza confirmó estas declaraciones y no dudó en mostrar su felicidad frente a cámaras. “Tú sabes todo lo que pasó, no se pudo, por eso ahora ya en 2022. Así que ya sabes que el próximo año te quiero ver con tu vestido, toda hermosa y llegas con mi Almu”, contó.

La pedida de mano llegó después de que la pareja cumpliera 11 años de relación. Pese a que su romance se ha mantenido estable, el joven prefirió esperar varios años.

Rafael Cardozo y ‘Cachaza’

De igual manera, otra pareja que tardó en comprometerse fue la de Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, y Rafael Cardozo, quienes revelaron que irán al altar luego de más de 10 años de relación.

La ex chica reality compartió la noticia a través de redes sociales con un emotivo post en Instagram para expresarle a sus seguidores lo feliz y emocionada que estaba. La propuesta se dio en medio de las celebraciones de Año Nuevo.

“ Empiezo el año con esta sorpresa hermosa y tan esperada creo , no solo por mí, sino por todos ustedes que nos acompañan desde siempre por acá. Estoy muy feliz y por supuesto que dije sí”, escribió la brasileña en su cuenta oficial de Instagram.

Rafael Cardozo y Carol Reali ‘Cachaza’ se comprometieron tras 10 años de relación. Foto: captura Instagram

Tilsa Lozano y Jackson Mora

La conocida modelo Tilsa Loza sorprendió a todos sus seguidores al contar que, tras dos años de relación, ella y el exluchador de boxeo Jackson Moran contraerán matrimonio. “¿Descubren algo? Estoy sudando. Qué te dije, les presento a mi futuro esposo ”, comentó la también locutora para sus historias de Instagram en octubre del 2021.

“Mis chacales que estuvieron dentro del local, registrando inadvertidamente todo lo que pasaba en su mesa", dijo Magaly al develar las imágenes de Tilsa Lozano y Jackson Mora. Foto: captura ATV