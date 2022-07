Así es la lujosa vida de Josetty Hurtado en Estados Unidos tras convertirse en influencer

Josetty Hurtado, hija del conocido presentador Andrés Hurtado, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera profesional tras mudarse a Estados Unidos para ejercer como influencer y asesora de imagen para exclusivas marcas. Esto le ha permitido tener una vida llena de lujos, la cual comparte en redes sociales.

En un reportaje para “Magaly TV, la firme”, se sinceró y contó cómo logró conseguir el puesto que le permite adquirir costosos autos y lucir exclusivas prendas valorizadas en miles de dólares. Entérate de todo sobre la engreída de ‘Chibolín’, quien triunfa en el extranjero.

PUEDES VER: Artistas y actores que dejaron la TV para ser influencers a tiempo completo

Josetty Hurtado cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok. Foto: Josetty Hurtado/Instagram

¿Cómo es su vida en Estados Unidos?

Josetty Hurtado actualmente reside en la ciudad de California, Estados Unidos. La también modelo viste a diario atuendos de la marca Fendi que cuestan, aproximadamente, 10.000 dólares.

En conversación con el programa “En boca de todos”, la joven no fue ajena a los comentarios que recibió tras mostrar los elegantes vestuarios que porta. Sin embargo, señaló que todo esto se debe al arduo trabajo que viene realizando desde hace varios años, motivo por el cual se siente muy orgullosa.

Josetty Hurtado habló sobre las costosas prendas que luce en redes sociales. Foto: captura de América TV

Por otro lado, aclaró que no siempre las cosas son como ella las muestra y que también le gusta usar prendas económicas. “Chicos, la verdad hay dos horas de diferencia, yo para estar en esta entrevista me despierto a las 7 de la mañana, desde tempranito. No me la paso vestida así (con conocidas marcas), me la paso así, con cosas que cuestan US$ 15 ″, indicó.

¿A qué se dedica actualmente?

Aunque dedica parte de su tiempo a las redes sociales, Josetty Hurtado pasa la mayor parte de su día como asesora de imagen para la empresa Gerard Cosmetics.

En otra parte del reportaje, la joven reveló que conoció a la dueña de la compañía cuando fue a una convención de belleza, en el tiempo que recién había llegado al país norteamericano y aún no era experta en el rubro. No obstante, sus conocimientos se fueron expandiendo con el tiempo y actualmente tiene un salario de 185.000 dólares al año.

Además, admitió que tiene un vínculo cercano con la empresaria y que no solo se dedica a asesorar, ya que, cuando se requiere, apoya con tareas de marketing e “incluso de empaquetadora de productos si es que faltan manos” , agregó.

Siguiendo la línea de los distintos trabajos que realiza, se desempeña como youtuber de Theresa Roemer, esposa de uno de los empresarios petroleros más conocidos de Texas. Su labor con ella se basa en armar outfits para los distintos eventos a los que asiste.

Adicionalmente, realiza videos y publicaciones para las diferentes redes sociales de la marca de cosméticos Pix.

¿Qué carrera estudió Josetty Hurtado?

Debido a las constantes críticas que recibe la hija de Andrés Hurtado, a través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer salió a defender su trabajo de los comentarios negativos y le recordó a sus detractores que estudió cinco años en una prestigiosa escuela de cine en la ciudad de Nueva York.

“Para los que dicen que no hago nada, estudié cinco años en New York Film Academy : filmación, edición, dirección, producción, actuación, conducción y más”, expresó indignada.