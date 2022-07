Gian Marco detuvo concierto por sus 30 años de trayectoria debido a fan que se desmayó

Luego de dos años llenos de postergaciones por la pandemia, Gian Marco Zignago pudo celebrar un soñado concierto de aniversario por sus 30 años de carrera artística en el Estadio Nacional. Miles de fanáticos del cantautor se reunieron en el recinto para corear junto a él sus mejores éxitos, pero no todo salió según lo planeado.

Antes de la alarmante situación, el intérprete de “El ritmo de mi corazón” dejó encantados a todos sus seguidores con una impecable presentación de aproximadamente cuatro horas y un escenario lleno de estrellas internacionales.

Gian Marco Zignago celebró sus 30 años de carrera con un concierto en el Estadio Nacional. Foto: Gianella Aguirre/URPI-LR

¿Qué pasó en el concierto?

Aunque todo parecía ir bien con el espectáculo, mediante Twitter, se reportó el caso de un seguidor que se desvaneció entre el público, aparentemente, porque le faltaba el aire. Esto se habría debido a que el Estadio Nacional llegó a su capacidad máxima, por lo que no había mucho espacio.

No obstante, en el video compartido, se deja en claro el compromiso que tiene Gian Marco con sus fanáticos, pues no dudó en detener el show por unos minutos para brindarle ayuda a la persona afectada. “Que vengan los paramédicos. ¿Estás bien?” , se le escucha decir al ganador del Grammy.

Este acto fue aplaudido por todos los presentes, quienes también se unieron para asegurarse de que todo esté bien. “Gianmarco paró el concierto por un desmayado. Lo máximo”, escribió el internauta en sus redes sociales.

Un show que se hizo esperar

Con la llegada de la crisis sanitaria, Gian Marco se vio en la obligación de posponer uno de los conciertos más anhelados, el de la celebración por sus 30 años de carrera. En febrero del 2020, el intérprete nacional anunció la postergación del espectáculo para el 15 de agosto del mismo año.

No obstante, las cosas no mejoraron con el tiempo y programó una nueva fecha para el 21 de agosto del 2021. Debido a que en ese tiempo la reactivación económica cultural aún no le permitía realizar un evento masivo en su totalidad, la producción de “Gian Marco 30 años” decidió proponer una última fecha para el 16 de julio de 2022.

De esta forma, el último sábado se llevó a cabo, finalmente, el concierto de aniversario con grandes artistas invitados como Luis Fonsi, Pandora, Eva Ayllón, Grupo 5, entre muchos otros.