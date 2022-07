Magaly Medina sale en defensa de Melissa Paredes. El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba, ha obtenido gran notoriedad en los últimos meses por apoyar a su hijo en la disputa legal que afronta con la modelo. Sin embargo, en esta ocasión, el ex viceministro de Comunicaciones está en el centro de la polémica tras haber sido denunciado por su exnuera.

La presentadora de ATV no toleró que, según la denuncia, el señor le haya faltado el respeto a su exnuera y salió en favor de la actriz.

¿Por qué denunció Melissa a ‘Don Gato’?

La presentadora Magaly Medina expuso el parte policial de la denuncia de Melissa Paredes, en la que acusa al popular ‘Don Gato’ por violencia psicológica, debido a que le habría faltado el respeto y tildado de “loca”.

“(Jorge Cuba) le dijo ‘estás loca, eres una mala madre y no vengas a decirme lo que tengo que hacer, eres una mujer loca que no entiende nada’. La denunciante respondió: ‘Porque me quieren quitar a mi hija, no me digan que estoy loca’, y todo eso delante de la criatura”, indicó Medina en su programa “Magaly TV, la firme”.

Magaly sale en defensa de Melissa

Ante esta demanda, Magaly Medina se mostró inconforme por las declaraciones de Jorge Cuba y le reprochó al ex funcionario público por sus comentarios contra Melissa Paredes.

“No he escuchado a ‘Don Gato’, no he escuchado su descargo, pero si el Ministerio (Público) ha dicho que es así, yo no sé porque este señor le tiene que faltar el respeto a su exnuera, por mucho que la deteste”, sentenció Medina.