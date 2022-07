“Al fondo hay sitio” estrenó su novena temporada luego de seis años lejos de la pantalla chica. La teleserie que alcanzó grandes puntos de rating se volvió a posicionar como la favorita de la teleaudiencia. Sin embargo, el reemplazo y ausencia de algunos personajes ha generado un sin sabor en los fans.

Seguidores piden que ’Jaimito’ y Yoni regresen a “Al fondo hay sitio”

El regreso del ‘Jaimito’ en la serie sorprendió a los seguidores, ya que el actor fue cambiado por tercera vez. Meses atrás del esperado regreso de “AFHS”, Aaron Picasso, quien encarnó al menor de los Gonzales cuando tan solo era un niño, generó especulaciones al asegurar que realizó varios casting para ingresar a la teleserie.

No se conoce las razones por las cuales no habría sido aceptado, pero en redes sociales sus fanáticos lo siguen aclamando. En esta oportunidad, Aaron Picasso y Joaquín Escobar, quienes interpretaron a ‘Jamito’ y ‘Yoni’ se juntaron para grabar un divertido video de TikTok. Los comentarios no tardaron en llegar y nuevamente pidieron a la productora sus regresos en la actual temporada.

“Los actores que me hicieron reír”, “Vuelvan a la serie”, “Gracioso”, “Ustedes son los que dan vida a la serie”, fueron algunos de los mensajes que destacaron en la publicación.

Fans reclaman el regreso de 'Jaimito' y Yoni a la serie. Foto: captura de TikTok/ @aaronpicasso

¿Quién es el nuevo Jaimito?

Jorge Guerra es el nuevo integrante de la familia Gonzales e interpreta a Jaimito en “Al fondo hay sitio”. A pesar de que en un inicio los fans reclamaban el regreso de Aaron Picasso, la interpretación de Guerra ha logrado convencer a los espectadores.

Su historia de un amor imposible con Alessia se ha convertido en una de las favoritas y ha cobrado mayor protagonismo, incluso ha sido comparado con Joel y Fernanda durante los primeros capítulos.