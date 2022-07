Karen Dejo niega haber agredido físicamente a su hija tras denuncia: “Jamás lo he hecho”

Karen Dejo se ha visto envuelta en una grave acusación luego de que su expareja Carlos Abanto la denunciara por presunta agresión física y psicológica contra su hija. Magaly Medina tuvo en su poder el documento emitido en una dependencia policial y pudo detallar que la modelo habría cometido estos actos violentos en más de una ocasión y que esta versión fue corroborada por la nana y la propia niña.

Hasta el momento, la exintegrante de “Esto es guerra” evitó pronunciarse al respecto, hasta que este lunes 11 de julio se comunicó con “Amor y fuego” para dar su versión de los hechos. En su descargo, la también actriz indicó que tomará acciones legales sobre el padre de la menor pues teme que la custodia le sea arrebatada.

Karen Dejo niega haber agredido a su hija de 10 años

Karen Dejo también negó rotundamente haber violentado a su hija tanto física como psicológicamente. Eso sí, la figura televisiva reconoció que en su papel de madre puede llamarle la atención a su hija las veces que sean necesarias.

“ Hay una cosa muy distinta, que yo soy mamá y (puedo) llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle, jamás lo he hecho ”, subrayó.

Karen Dejo celebró su cumpleaños y se refirió a la denuncia en su contra

El último fin de semana, Karen Dejo celebró por todo lo alto su cumpleaños y se olvidó por un momento de la denuncia por violencia familiar en su contra. La exchica reality dejó un extenso mensaje agradeciendo la compañía de sus seres queridos y también reconoció que las acusaciones le afectaron el ánimo.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño. Este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas; es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, indicó.