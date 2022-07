‘Giselo’ saca cara por Melissa: “Me pongo a pensar qué pasaría si fuera mi hermana”

¡No se quedó callado! Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, no tiene miedo de aclarar cómo se siente con respecto a la situación actual de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Para el popular conductor de televisión, la decisión de no hablar sobre los audios filtrados y el proceso legal que sigue la expareja está basada en la empatía que siente por la modelo. Esto es lo que comentó el conductor de “América hoy”.

‘Giselo’: “La gente es muy cruel en redes sociales”

De acuerdo a un diario local, Edson Dávila empezó a alejarse del polémico caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba porque no considera que alguno de ellos tenga la verdad absoluta con respecto a lo que viene ocurriendo tras su separación.

“Es muy complicado comentar, porque nadie sabe lo de nadie. (…) Siempre me pongo en las dos partes, no puedo estar de acuerdo con Melissa, ni con el ‘Gato’ y tampoco con el papá, por eso prefiero no opinar”, comentó el popular presentador.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba vienen enfrentándose tras sus accidentado divorcio. Foto: composición/captura América TV/difusión

Más adelante, ‘Giselo’ dejó en claro que la salida de Melissa Paredes del show que ambos conducían y la polémica en el que está envuelta junto a su exesposo Rodrigo Cuba no ha sido motivo para mantener distancia.

“Me llevo muy bien con ella. Lo que pasa es que la gente es cruel hoy en día en las redes sociales, pero yo me pongo a pensar qué pasaría si Melissa fuera mi hermana, ¿me gustaría que le pase lo que ella está pasando a mi hermana? Y debe de ser terrible, no ha sido fácil ni debe ser fácil hasta el día de hoy”, aseguró.

Finalmente, el consentido de la ‘Señito’ dejó en claro que no le preguntó a la modelo por más detalles sobre el tema, incluso cuando las cámaras ya estaban apagadas:

“Yo la entrevisté en mi canal de YouTube y no me meto en su vida personal, yo me llevo bien con ella, pero no le pregunté nada ni fuera de la entrevista. Andar de ‘metete’ no es bueno. Hay una frase que mi mamá me enseñó: ‘No escupas al cielo que en la cara te cae’. Por eso yo no comento”.

Recordemos que todo esto ocurrió luego de que Ethel Pozo y los otros miembros del programa que conducen en América Televisión se pronunciaran sobre la actriz y el futbolista, insistiendo en que no tocarán ninguna polémica alrededor de ellos en su formato.