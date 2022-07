Arturo Álvarez confiesa que está en una nueva etapa en su vida tras sufrir depresión: “Me entregué al señor”

Arturo Álvarez es uno de los cómicos peruanos más recordados por haber participado en programas como “Risas de América” y “Recargados de risa”, sin embargo, desde hace algunos años dejó de aparecer en la pantalla chica para enfocarse en su lucha contra la depresión que lo aquejó por 12 años tras ser víctima de estafa.

Ingresó al mundo humorístico desde los 16 años y se ganó el cariño del público por interpretar a figuras de diferentes ámbitos, desde el expresidente Alan García, al estilista Carlos Cacho y Koky Belaunde. Sin embargo, reveló que mientras hacía reír a los demás, por dentro le aquejaba su salud mental.

En una entrevista con Carlos Orozco, contó que finalmente ha encontrado un equilibrio en su vida y esto se debe al haberse iniciado en la religión. Comentó que ahora forma parte de la organización internacional cristiana Iglesia Misión de las Buenas Nuevas.

PUEDES VER: Arturo Álvarez da un giro a su carrera y ahora desea predicar la palabra de Dios con humor

La nueva vida de Arturo Álvarez

El comediante Arturo Álvarez narró cuál es su propósito en aquella iglesia. “Está el pastor Daniel, que es coreano (...). Ya me entregué al señor para darle un tiempo primordial para ayudar a la gente con lo que hace el pastor”.

También contó que busca predicar la palabra de Dios a través del humor. “Yo tengo que empaparme con eso porque otro de mis proyectos es dar palabra a la gente que está ahí, pero con humor, una prédica divertida. Esto no es una idea que se me haya ocurrido porque hay un pastor en Latinoamérica que hace eso”.

Arturo Álvarez recuerda difíciles momentos de su vida

En entrevista con “La banda del Chino”, Arturo Álvarez recordó cómo era trabajar cuando desconocía su trastorno.

“Te lo digo, literalmente, 12 años de sufrimiento, de penuria, de procesión por dentro haciendo mi trabajo: hacer reír a la gente, y eso me nutría, pero después iba a mi casa a llorar. Yo sufrí de depresión y por eso me aislé”.

No obstante, ahora aparece renovado y ha vuelto a trabajar en su pasión. También cuenta con su banda Los de fruta madre. En octubre del 2021 celebró sus 39 años de carrera artística con un show donde hizo un repaso por sus 25 imitaciones más famosas en el C. C. Bolívar.