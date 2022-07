Alejandra Baigorria le pregunta a Said Palao cuándo se casarán: ¿qué respondió el chico reality?

Alejandra Baigorria y Said Palao son una de las parejas que se enamoró en el estudio del reality “Esto es guerra” y, en estos casi dos años de relación, han demostrado que el amor prosperó. Sin embargo, la empresaria ha expresado en varias oportunidades su deseo de ser mamá y formar una familia, por eso un usuario, a través de las redes sociales, le preguntó cuándo iba a llegar al altar con el combatiente.

¿Qué dijo Said Palao sobre boda con Alejandra Baigorria?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Alejandra colocó la caja de preguntas y uno de sus fans no dudó en comentar sobre el matrimonio. “¿Cuándo te casas con Said?“, fue la interrogante de un seguidor. La ex chica reality aprovechó la oportunidad para preguntarle a su novio la fecha del casamiento.

“Amor, están preguntando que cuándo me caso contigo” , mencionó Baigorria. Para sorpresa de todos, el capitán de los combatientes respondió con un contundente “Pronto” . A pesar de que no dio más detalles, su respuesta deslizó la posibilidad de que los emprendedores contraigan nupcias en un futuro no muy lejano.

¿Alejandra Baigorria se quiere casar este año?

No es la primera vez que la pareja opina sobre el tema de una posible boda. Anteriormente, Alejandra Baigorria habló para las cámaras de “América espectáculos” sobre su relación con el deportista. “Estamos en proceso de crecimiento”, fueron las palabras de la ‘Rubia de Gamarra’.

Además, aseguró que no está en sus planes a corto plazo. “No, para nada. Si tuviera mi anillo estaría mostrándolo por todos lados. Nada que ver. Por ahora estamos bien, estamos en proceso de crecimiento. Este año hay miles de proyectos. Este año él va a viajar por judo a los Bolivarianos. Yo estoy por ahí con varias sorpresas que van a ir viendo”, afirmó.