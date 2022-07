Filtran audio entre Melissa y el ‘Gato’ Cuba, y Magaly lo califica de “repugnante”: “Estoy en shock”

Magaly Medina reveló en su último programa, 30 de junio, que tuvo acceso al audio de nueve minutos, utilizado por Rodrigo Cuba para denunciar por chantaje y extorsión a Melissa Paredes. La conductora calificó lo dicho por la actriz como “repugnante”.

“He tenido acceso junto a mi producción a un audio larguísimo en el que Melissa Paredes llama a su exesposo y le hace una serie de aseveraciones y amenazas. Le dice que está en la puerta de una comisaria a punto de denunciarlo por una cuestión grave. Ella dice en el audio que está en shock, pero la que ha querido vomitar luego de escuchar ese audio he sido yo”, dijo Medina en un comienzo.

“Es realmente repugnante, asqueroso, vomitivo. He escuchado nueve minutos de un audio y me he dicho cómo alguien llamada mujer, madre, puede tener las entrañas para hacerle eso a su hija, y a un ser que dice alguna vez haber amado, que es el padre. Yo no entiendo cómo hay mujeres que tienen las sangre fría de hacer esa jugarreta sucia, de las más bajas que he visto en mis años de periodista”, agregó.

Magaly Medina considera que Melissa Paredes necesita ser evaluada psicológicamente

La indignación y la impotencia eran visibles en el rostro de Magaly Medina, quien no podía creer lo que se decía en aquel audio, sobre cuál no obtuvo el permiso del ‘Gato’ Cuba para transmitirlo en su programa. La ‘Urraca’ considera que Melissa Paredes necesita ser evaluada médicamente.

“En mis años de periodista he visto de todo; seres humanos, desde los más nobles hasta los más bajos, cochinos, y eso es lo que he escuchado hoy. Estoy absolutamente indignada”, expresó Magaly. “Creo que (Melissa Paredes) debería ser tratada’', aseveró.

Magaly Medina revela extractos de lo que Melissa Paredes le dijo a Rodrigo Cuba

Magaly Medina reveló que la llamada se produjo el 13 de junio, alrededor de la 1.05 a. m., y que, a lo largo de los casi 10 minutos de duración, la actriz lo habría acusado de haber faltado la indemnidad sexual de la menor.

“Cómo una persona puede llamar a su exesposo en plena madrugada y decirle que ‘si no vienes acá con tu abogada, yo voy a entrar (a la comisaría) y te voy a denunciar, porque tengo un video en el que tu hija me dice que le has hecho esto y esto”, explicó.

Luego, narró que Melissa Paredes le dijo a Cuba —en el audio— que él podría tener el mismo destino que el cantante John Kelvin, en la cárcel.

