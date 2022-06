Jossmery Toledo alcanzó la fama nacional tras haber subido un corto video a sus redes sociales que le costó su pertenencia a la Policía Nacional del Perú. Además de ser parte de esta institución, la modelo tenía otros trabajos de medio tiempo que le permitían subsistir. Entérate de cuánto ganaba la modelo antes de unirse al reality “Esto es guerra”.

¿Cuánto ganaba Jossmery como agente de la PNP?

Antes de ser una ‘Combatiente’ en “Esto es guerra”, Jossmery Toledo ejerció como suboficial de tercera en la Policía Nacional del Perú. Como todo agente con este rango que recién egresa, su sueldo era aproximadamente DE S/ 1.976 , de acuerdo al portal oficial de la PNP.

Cabe mencionar que este no era el único ingreso que generaba la modelo en aquellos momentos. Se sabe que también recibió pagos por colaborar con un grupo de abogados y tenía otros trabajos de medio tiempo como modelo o anfitriona en discotecas.

Jossmery Toledo relata por qué se alejó de la Policía Nacional del Perú. Foto: Composición LR / Instagram / Tiktok.

Jossmery sobre su retiro de la PNP: No lo hice por ser mediática

Jossmery Toledo habló con “Estás en todas” sobre cómo se dio el final de su carrera en la PNP. La integrante de “Esto es guerra” empezó revelando las circunstancias en las que se animó a subir el video a TikTok, por el que alcanzó la fama.

“El TikTok, en realidad, no lo sabía usar. En ese tiempo tenía un exnovio que me hacía las fotos y videos, él es el que lo colgó porque yo no sabía de esas cosas. Lo subió y yo no lo hice con la intención de ser mediática, ni nada. Lo subió y Diosito me iluminó y me puso la estrella de ‘Jossmery, tienes que ser famosa’”, dijo la actual figura pública.