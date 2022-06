Jossmery Toledo protagonizó un escándalo en un avión de Latam por aparentemente no haber respetado las normas de seguridad al pasajero. La joven denunció que recibió un mal trato por parte de los tripulantes y pasajeros. Ella tuvo que ser retirada forzosamente de la aeronave.

Para aclarar la situación, la empresa se pronunció y emitió un comunicado explicando la razón por la cual evacuaron a la influencer.

PUEDES VER: Jossmery Toledo fue retirada del avión de LATAM por presuntamente incumplir normas de la aerolínea

“Tuvimos que vernos forzados a desembarcar del vuelo LA2279, que operaba en la ruta Chiclayo – Lima, a la pasajera Jossmery Toledo, quien iba sentada en la salida de emergencia y se rehusó reiteradamente a cumplir las normas de seguridad que aplican para dicha fila”, se lee en el mensaje.

La empresa reiteró el cumplimiento de sus normas para asegurar el bienestar de los pasajeros. “Los pasajeros que se sientan en la salida de emergencia, como es en todos los países del mundo, tienen que cumplir ciertos requisitos y acatarse a las normas aeronáuticas para evitar cualquier contingencia que pueda generarse”, agrega el comunicado.

Latam emitió comunicado tras bajar a Jossmery Toledo de vuelo. Foto: difusión/Latam

¿Qué pasó con Jossmery Toledo?

El portal Instarándula difundió un video de un usuario, donde se ve a Jossmery Toledo siendo regañada por pasajeros de un avión, quienes le pedían retirarse de la aeronave.

En el material, las personas expresaban su molestia porque la joven no quería retirarse, por lo que parte de la tripulación se acercó a ella. Finalmente, cogió sus maletas y desembarcó.

Jossmery Toledo se pronuncia

Tras el hecho, la integrante de “Esto es guerra” se pronunció en Instagram quejándose de un mal trato recibido. “Muy aparte de que nos retrasaron el vuelo por cinco horas, me ha bajado un aeromozo, me voy a averiguar los nombres, me ha bajado por esta manta”, dijo mostrándose indignada.

“Viene el aeromozo, todo prepotente y me dice: ‘Señorita, tiene que ponerse la chompa, el saco’. Y yo le digo que está en mis piernas y que me la pongo encima cuando el avión vuela y me dice que me la ponga bien. Yo me la sobrepongo en la espalda y me dice que me la ponga completamente”, agregó.