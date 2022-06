Aldo Miyashiro sobre su ampay con Fiorella Retiz: “Los que tenían que perdonarme, lo hicieron”

Aldo Miyashiro se aleja del escándalo y la polémica tras haber protagonizado un ampay con Fiorella Retiz hace un par de meses y se enfoca en sus proyectos laborales. El conductor de televisión regresa al teatro con la obra “Los vecinos de arriba”, una comedia que toca temas como el amor, la exploración sexual y la convivencia en pareja.

A pocos días del estreno de la producción teatral, el elenco de la obra brindó una conferencia de prensa para develar detalles de su reciente proyecto a su audiencia. Ahí, La República pudo conversar con el actor de “La gran sangre” y consultarle respecto a cómo se encuentran sus ánimos tras el bochornoso caso de infidelidad que atravesó en abril de este año.

Aldo Miyashiro afirma que fue perdonado

El actor declaró que ya dio las explicaciones del caso a quienes consideró oportunos en más de una ocasión y que solo toma en cuenta la opinión de quienes lo estiman y lo han apoyado a sobrellevar esta polémica.

Además, dio a conocer que se encuentra viviendo solo y el tiempo lo ha ayudado a reflexionar sobre su vida. “Me siento mejor, sobre todo porque la gente más cercana a mí, la gente que quiero, está conmigo. En estos momentos te das cuenta quiénes son los que te quieren”, expresó en un inicio.

“ Los que me tenían que perdonar, me perdonaron y yo estoy muy agradecido por eso , tratando de seguir trabajando”, agregó.

Aldo Miyashiro regresa a las tablas

En otro momento, el conductor de “La banda del Chino” aseguró que es su deber seguir ganándose los frijoles. “Lo ideal (tras el ampay) hubiese sido descansar, pero para eso hay que ser millonario. Yo no lo soy y tengo que trabajar”, sostuvo.

Asimismo, dio a conocer que no fue nada fácil retomar sus labores en vista de todos los señalamientos y críticas a su persona. Aldo Miyashiro contó a La República que, de no haber sido porque ya tenía programada la obra de teatro “Los locos de arriba”, probablemente no hubiese considerado retornar al teatro todavía.

Aldo Miyashiro se presentó en su programa luego de un tiempo de ausencia a consecuencia de ampay. Foto: captura América TV