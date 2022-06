Dalia Durán indignada por evento a favor de John Kelvin: “No es para mis hijos”

En los últimos días se conoció que un grupo de orquestas y artistas realizará un concierto para recaudar fondos y apoyar a John Kelvin, quien purga condena por agresión física y violación sexual contra Dalia Durán. Como era de esperarse, este evento generó controversia en las redes sociales, por apoyar a un personaje cuestionado y que ahora está tras las rejas.

Justamente, su expareja fue una de las que demostró su inconformidad con este hecho, al revelar que si alguien necesita apoyo es ella. La modelo lamentó que el dinero que se recaudará no será para sus hijos, quienes se han visto afectados con todo esto.

Dalia Durán indignada por evento a favor de John Kelvin

Dalia Durán conversó con Magaly Medina sobre este concierto “benéfico” y aseguró que nunca se le informó nada sobre el mismo, y que ella hubiera estado encantada de apoyarlo si fuera a favor de sus hijos. Sin embargo, la conductora dejó en claro que lo recaudado será para los gastos de John Kelvin, a pesar de que el cantante tiene familiares que puedan apoyarlo.

“ A mí no me han informado nada. En caso hubiese sido para los niños, yo sería la primera en apoyar, pero estoy totalmente segura de que no es para mis hijos ”, indicó.

“ Yo me imagino que esto es para los gastos de él, pese a que tiene muchísima familia que lo puede ayudar sin necesidad de ser un evento, la que tendría que hacer un montón de eventos sería yo ”, agregó para Magaly.

Dalia Duran asegura que músicos fueron testigos de agresiones de John Kelvin

Mediante una publicación en Instagram, Dalia Duran contó a sus seguidores que parte de los artistas que estarán en el evento en favor de John Kelvin fueron testigos de los maltratos que sufrió.

Dalia Durán desaprueba que amistades de John Kelvin busquen apoyarlo. Foto: Instagram

“Amigo es el que está contigo cuando te ve mal, te aconseja y ayuda a recuperarte, no el que ahora quiere figuretear con un disque evento ja, ja, ja, pobre, ¿te pongo un altar o qué? Lo peor es que muchos de los que están ahí han presenciado dichas situaciones. Nunca me equivoqué. Dios te perdone”, se lee en dicho pronunciamiento.