Michelle Alexander, productora de conocidas series televisivas —como “Ojitos hechiceros”—, pasó un incómodo momento con una de las reporteras de “Amor y fuego”. Ella fue consultada sobre su relación con Ethel Pozo, novia de su hijo Julián, quien contraerá nupcias este año.

En el avance que se mostró, la mujer de prensa le preguntó sobre el altercado que tuvo la conductora de “América hoy” con la mamá de Melissa Paredes. Cabe señalar que tras la escena, que pasó semanas atrás, la empresaria televisiva dejó un mensaje en sus redes sociales.

Michelle Alexander (Foto: La República)

“No sé por qué, pero me acordé del programa de Laura Bozzo”, decía en su publicación. Al respecto, Alexander respondió. “Me refería al circo que habían hecho alrededor de las personas que opinan sobre eso”.

Michelle Alexander no quiso hablar de Ethel Pozo

Luego le preguntaron si le gustaba Ethel Pozo como cuñada. Michelle tuvo una inesperada reacción hacia la joven.

“¡Eso no te interesa!, ¡eso es un tema mío!”, expresó en la llamada telefónica. La incidencia completa se verá este viernes 24 por la señal de Willax.

Michelle Alexander cuestiona a Melissa Paredes

No la pasa. Michelle Alexander criticó la presencia de la mamá de Melissa Paredes en la guerra de dimes y diretes con Rodrigo Cuba. La productora se mostró incrédula al ver que la señora se metió en la gresca.

“¿Cómo vas a meter a tu madre en tus dimes y diretes?”, puso en sus historias de Instagram. El post generó reacciones en las redes sociales, por lo que tuvo que eliminarlo.

En declaraciones a un medio local, dio su postura sobre el tema. “No he opinado nunca de ese tema (escándalo de Melissa Paredes) y no lo haré. En el Instagram he publicado algo que es lo que siento y punto”, dijo.

A quién se refiere no lo he puesto, pero no necesitas tener más de cuatro dedos de frente para saber a quién va. No voy a hablar más al respecto, por eso me he expresado en el Instagram, no voy a hablar más”, añadió.