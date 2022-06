“Al fondo hay sitio” se estrenó por todo lo alto el miércoles 22 de junio por la señal de América TV. En esta oportunidad, la serie cautivó con personajes de antaño, nuevos ingresos y nuevas historias; sin embargo, no todo fue perfecto, ya que varios protagonistas de las temporadas pasadas decidieron no regresar. Este es el caso de Nataniel Sánchez, quien interpretó a Fernanda de las Casas.

Nataniel Sánchez y su paso por “Al fondo hay sitio”

Durante mas de seis años, Nataniel Sánchez le dio vida a Fernanda de las Casas, hija de Isabella Maldini y Miguel Ignacio de las Casas. A lo largo de la historia, la joven protagonizó un divertido romance con Joel Gonzales (Erick Elera).

¿Por qué no regresó a la serie?

A pesar de que muchos fans habían pedido su regreso, Sánchez no apareció en la novena temporada de “AFHS”. En mayo último, ella reveló por qué decidió no volver.

“‘Al fondo hay sitio’ siempre estará en mi corazón. Iba a grabar todos los días feliz. Yo tengo los mejores recuerdos de la serie. Cumplió su ciclo, no era que no era feliz, pero sabía que ya había cumplido su ciclo”, acotó. “La gente me pregunta: ‘Nataniel, ¿cómo no vas a estar?’. Yo aprecio muchísimo el cariño que sigo recibiendo gracias a esa serie. Por ese amor (que recibo) es que yo decidí grabar un video en el que contaba que no iba a participar. No voy a ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’”, añadió la actriz.

¿Qué pasó realmente con Fernanda y Joel?

De acuerdo a la información revelada en el primer capítulo de la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, Fernanda y Joel nunca tuvieron a sus hijos Doris y Nemo, sino que todo se trató de un sueño que tuvo el protagonista.

Hasta ahora solo se sabe que Fernanda de las Casas se encuentra en España y que está molesta con doña Francesca Maldini, aunque aún se desconoce el motivo del distanciamiento entre ambas.