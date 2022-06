Jessica explica por qué Yely Rivera no premió a Alessia Rovegno: Le tocaba entregar otra corona

Jessica Newton dedicó una extensa respuesta a las declaraciones que brindó Yely Rivera a “Magaly TV, la firme”, en las que expresó su desazón al no haber sido convocada para entregarle la corona de Miss Perú a Alessia Rovegno y tras acusar a la organización liderada por la empresaria de haber tenido favoritismos hacia algunas candidatas.

Al inicio de su publicación, la madre de Cassandra Sánchez recalcó la transparencia del certamen y del jurado calificador. Asimismo, descartó haber tenido preferencias hacia algunas candidatas y enumeró a los entrenadores y diseñadores de Rivera. “Tuvo los mismos coaches que todas nuestras reinas”, indicó.

Jessica Newton explica qué pasó en viaje a Israel

Del mismo modo, Jessica Newton se dispuso a explicar lo que sucedió cuando Yely Rivera tenía planeado viajar a Israel para participar en el Miss Universo 2021.

La modelo había precisado ante las cámaras de Magaly que ella tuvo que costear su bolsa de viaje al país extranjero y estuvo a cargo de otros montos que, en un inicio, iban a ser financiados por la organización de Jessica Newton.

En ese sentido, la ex reina de belleza explicó que tanto los planes que Yely tenía en Israel, como con la casa televisora Telemundo en Miami, se vieron frustrados debido a que la figura no contaba con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Habíamos planeado un viaje de prensa a Miami que estaba planeado con Telemundo y una suerte de actividades que tuvimos que cancelar el día anterior porque nos enteramos que le faltaba la tercera dosis de la vacuna. Lo mismo sucedió con el boleto a Miss Universo, ya que, al no saber nosotros que no tenía la tercera dosis, el boleto se perdió y tuvimos que comprar otro”, expresó Jessica.

Además, la ‘Newton’ añadió que, por no contar con la tercera inmunización, Yely hizo cuatro días de cuarentena en Israel y sus oportunidades de competencia en el Miss Universo quedaron muy cortas.

Jessica Newton explica por qué Yely no entregó la corona a Alessia Rovegno

Más adelante, la celebridad de redes sociales dio a conocer la razón por la que Yely Rivera se vio imposibilitada de coronar a Alessia Rovegno como la Miss Perú 2022 en lugar de Janick Maceta.

Según sus palabras, Yely Rivera adquirió el título de Miss Supranational y, por ello, solo podía coronar a alguien de su misma categoría. Además, señaló que el hecho de que Rivera haya colocado la banda de Miss Universo a la hija de Bárbara Cayo fue una deferencia que se le facilitó.

“Le dimos la oportunidad de representar a Miss Supranational. Trajimos al representante del certamen internacional para su coronación y activamos un viaje de labor social con ella en funciones”, aseguró Jessica.

Más tarde, Yely le informó que rechazaba el viaje porque quería priorizar su carrera como cantante de cumbia.

Jessica Newton presumió a Alessia Rovegno tras ganar en el Miss Perú 2022. Foto: Jessica Newton/Instagram.