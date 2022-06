La vez que Mark Vito cantó “La Pituca” en inglés junto a Tongo

Keiko Fujimori y Mark Vitto vuelven a ser el centro de atención tras el inesperado anuncio de su separación. Ante esta noticia, los usuarios de las redes recordaron el momento exacto en el que l a expareja de la lidereza de Fuerza Popular protagonizó un divertido momento con Tongo. Entérate en esta nota de lo que pasó en aquel encuentro del empresario y el cantante.

Tongo sobre Mark Vito: “Me he quedado impresionado”

En el 2008, Jaime Bayly había invitado al set de su programa “El francotirador” a Tongo. El cómico se animó a revelar lo que había ocurrido en una visita pasada al show del periodista, momento en el que conoció a Keiko Fujimori y Mark Vito en los pasillos de Latina.

“Me estaba preparando para entrar a tu programa cuando salió Keiko con su esposo, Mark. Estaba practicando ‘La Pituca’ en inglés. Estaba entrando (al programa de Bayly) cuando Mark dijo: ‘Tongo, es un honor conocerte. Empezó a cantar la canción’”, contó el artista, mientras que el presentador y el público se divertía con la anécdota.

Más adelante, aseguró sentir asombrado con el apoyo del extranjero: “Me he quedado impresionado. El señor, que es de Estados Unidos, me dijo: ‘Lo estás cantando perfectamente. La letra se entiende. No sé por qué acá mucho se ríen’. Yo lo leído como suena”.

Keiko Fujimori y Mark Vito se separan tras 18 años juntos

Durante la mañana del martes 21 de junio, Keiko Fujimori y Mark Vito anunciaron su separación definitiva a través de las redes. “Después de una amplia reflexión, les comunicamos que Mark y yo hemos decidido terminar nuestro matrimonio. Lo estamos haciendo en los mejores términos y reafirmando nuestro compromiso de seguir educando y sosteniendo con mucho amor a nuestras hijas”, se puede leer en el comunicado público.

La excandidata a la presidencia aseguró que, a pesar del fin de su matrimonio, siente cariño y respeto por su expareja: “Por ello vamos a guardar estricta reserva sobre este tema y no haremos ningún comentario adicional. Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo”.