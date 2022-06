Magaly desmiente a Néstor y expone video en el que él pide S/ 20.000 para firmarle divorcio a Flor

Se terminó la mentira. Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa del viernes 17 de mayo para responder a Néstor Villanueva, quien fue acusado de haber pedido una suma de dinero para darle el divorcio a Flor Polo. El cantante ha negado lo dicho por la conductora de “Magaly TV, la firme” e incluso le pidió pruebas, pero la popular ‘Urraca’ no dudó en mostrarlas.

La respuesta de la esposa de Alfredo Zambrano llega después de que el cumbiambero, en entrevista con el Trome, negara su condición para separarse de su esposa. “Me da risa porque no estoy cobrando ningún dinero para firmar el divorcio. Que muestren pruebas donde le digo al reportero o a ella eso”, expresó,

La respuesta de Magaly Medina al cantante

Fiel a su estilo, Magaly Medina desenmascaró al intérprete de “No me alejes de ella” con un video en el que le pide a uno de sus reporteros no mencionar el monto que está exigiendo. “Dice que jamás pidió plata. Dice: ‘A ver, sáquenme pruebas. Yo jamás pedí 20.000 para ir al programa y divorciarme de Florcita’. ¿Para qué me provocas si sabes cómo somos? A ver, Néstor, así que quieres pruebas. Ahí te van”, dijo la figura de ATV.

En el reportaje, el artista y el entrevistador hablan del tema económico y el primero pide que lo coordinen con su asistente, Verónica. “No vas a hablar nada eso del monto, ¿no?, del que estamos hablando, ¿no?”, le consulta al periodista.

Magaly Medina cuestiona a América TV por respuesta de Jazmín Pinedo

La respuesta de Jazmín Pinedo a Magaly Medina dejó con muchas dudas a la periodista y cuestionó a América TV por permitir a la ex chica reality hablar de la familia de la popular ‘Urraca’.

“Ellos siempre pregonan que sus conductores jamás se rebajan (…). Ahora me asombra. ¿Cómo harán con sus auspiciadores? Con una boquita de caramelo como la que resultó (tener) Jazmín Pinedo. ¿Cómo justificarán esa sarta de insultos, agravios? Meterse con mi hijo por no tener argumentos, mencionar a mi esposo por carecer de argumentos”, señaló.