Jessica Newton halaga belleza de Alessia Rovegno: “Se le ve radiante y hermosa”

Jessica Newton decidió ignorar las críticas en su contra luego de coronar a Alessia Rovegno como Miss Perú 2022, el 14 de junio en el set de “Esto es guerra”. A pesar de los comentarios, la directora de la organización del certamen de belleza destacó la belleza de la pareja de Hugo García.

La mamá de Cassandra Sánchez compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes protagonizadas por la hija de Bárbara Cayo. Además, la empresaria dejó en claro su respaldo a la cantante y hasta se mostró contenta por su presencia a uno de sus eventos.

En un primer momento, la ex Miss Perú publicó un video en sus historias donde aparecía la modelo muy sonriente y vestida de blanco. “Nuestra Miss Perú 2022 en cada salida se le ve radiante y hermosa” , escribió. “Me encanta mi reina” , agregó en una segunda publicación.

Empresaria responde a los que criticaron su vestido

La directora del Miss Perú llamó la atención de Magaly Medina y Rodrigo González al presentarse a la final del certamen de belleza con un singular vestido verde, al cual la ‘Urraca’ lo llamó pareo.

En ese sentido, Jessica Newton decidió aclarar por qué usó el comentado vestido en la coronación a Alessia Rovegno. “Lo mandé a hacer en Miami para unos 50 años de mi amiga en Jamaica. (...) Cuando llegó mi vestido no me quedaba y, en lugar de amargarme, me lo puse porque lo importante esa noche no era yo”, enfatizó. “En la medida en que una mujer se sienta bien por cómo se vista, está bien. Uno no se puede vestir para gustarle a los demás”, agregó.

Jessica Newton asegura que Alessia llevará clases de oratoria

La cuestionada respuesta de Alessia Rovegno en la ronda de preguntas en la final del Miss Perú ha dado qué hablar en redes sociales, por lo que Jessica Newton aseguró que la modelo recibirá clases de oratoria.

“Ella (Alessia Rovegno) va a trabajar con distintos coaches, uno de ellos me llamó ayer (15 de junio). Ella ha sido jurado del Miss Universo en dos oportunidades”, indicó.