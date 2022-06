Nicole Faverón sobre triunfo de Alessia en el Miss Perú: “Tatiana tuvo un mejor desempeño”

Han pasado algunos días desde que se llevó a cabo el Miss Perú 2022, en una edición especial de “Esto es guerra” y la cual terminó con la victoria de Alessia Rovegno. La joven de solo 22 años logró imponerse ante las otras finalistas, aunque su victoria desató la polémica tanto en redes sociales como en las personas entendidas sobre los concursos de belleza.

Por ejemplo, Marina Mora estuvo en el set de “América hoy” el último miércoles 15 de junio y señaló que la hija de Bárbara Cayo tiene debilidad en la oratoria, pero que tiene el tiempo suficiente para prepararse de cara al Miss Universo. Ahora llegó el turno de Nicole Faverón, quien también dio su punto de vista sobre este reciente certamen.

Nicole Faverón asegura que Tatiana Calmell tuvo mejor desempeño

Una de las etapas que más comentarios generó en el Miss Perú fueron las respuestas que tuvieron que dar las finalistas sobre los temas que se les asignaba. Para muchos televidentes, tanto Valeria Flórez como Tatiana Calmell tuvieron un mejor desempeño que Alessia Rovegno. Esto fue confirmado por Nicole Faverón al indicar que ‘Tati’ mostró una mejor imagen en dicho momento.

Nicole Faverón opinó sobre la reciente gala del Miss Perú. Foto: Instagram

“ Ambas me parecen bellas como para representar a Perú en Miss Universo. Pero es verdad que, en la ronda de preguntas, Tatiana tuvo un mejor desempeño ”, precisó la otrora Miss Perú.

Alessia Rovegno descarta realizarse alguna cirugía

Desde su coronación, Alessia Rovegno ha sido consultada respecto a su preparación para lo que será el Miss Universo 2022. Por ejemplo, Rodrigo González le preguntó a la actual pareja de Hugo García si se sometería a un retoque estético, obteniendo una contundente respuesta.

Alessia Rovegno ha sido duramente criticada tras coronarse como la nueva Miss Perú. Foto: Instagram.

“Yo respeto la opinión, como siempre lo he dicho, de cada uno. No me tocaría la cara, la verdad”, indicó.