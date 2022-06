Magaly Medina no soportó las acusaciones de Jazmín Pinedo y le respondió sin filtros en su programa de farándula, el último 17 de junio. Previamente, la popular ‘Chinita’ dejó entrever que la conductora mantuvo un romance con un hombre de prensa, quien le habría ayudado a incursionar en la televisión.

¿Qué le dijo Magaly Medina a Jazmín Pinedo?

La presentadora se mostró indignada por el señalamiento. “Ahora resulta que me difama”, expresó. En ese sentido, acusó a otra personalidad de un programa del mediodía de tener una relación con un empresario televisivo.

Jazmín Pinedo protagonizó un ampay con el futbolista Reimond Manco en el 2008. Foto: composición LR/captura ATV/Instagram

“¿Quién le sopla esas estupideces? Nadie me regaló ningún programa de televisión. No sería tan descarada para negar algo. Creo que se ha confundido, es la diva de la TV que admiras, la historia es de ella”, agregó Medina.

Además, aclaró que no llegó a tener un programa por haber tenido una relación con Ney Guerrero. “Fue Eduardo Guzmán que me llamó. Mi historia la he contado 50.000 veces, investiga un poco más”, resaltó la conductora de ATV.

Magaly asegura que Jazmín Pinedo tuvo ayuda en discurso

Magaly Medina defendió a su familia tras las menciones de Jazmín Pinedo durante su discurso en “América espectáculos”. “Ellos siempre pregonan que sus conductoras jamás se rebajan (...) Ahora me asombra”, dijo la comunicadora.

“¿Cómo harán con sus auspiciadores? Con una boquita de caramelo como la que resultó (tener) Jazmín Pinedo. ¿Cómo justificarán esa sarta de insultos, agravios? Meterse con mi hijo por no tener argumentos, mencionar a mi esposo por carecer de argumentos”, añadió.

También, le recordó cómo se hizo conocida ella. Años atrás, Jazmín Pinedo protagonizó un ampay con Reimond Manco. Magaly sacó de los archivos dichas imágenes y las difundió nuevamente en televisión.