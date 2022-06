Alessia Rovegno explica por qué dijo “aislamiento global” en el Miss Perú: “Me confundí”

Luego de ganar el Miss Perú 2022, Alessia Rovegno recibió una ola de críticas por su discurso en torno al ciberbullying. Este viernes 17 de junio, la joven se presentó en “Amor y fuego” para comentar cómo se siente al haberse llevado la ansiada corona y, durante la entrevista, la cantante aceptó su falta de habilidad con la oratoria.

Este martes 14 de junio, Alessia Rovegno estuvo presente en “Esto es guerra” para competir por la corona del Miss Perú 2022 y Johanna San Miguel le mencionó el tema del ciberbullying. Al escuchar esta palabra, ella dijo: “Debemos ‘concientiziar’ a las personas”.

¿Qué dijo Alessia Rovegno?

Ante las preguntas de Rodrigo González y Gigi Mitre, Alessia Rovegno reconoció el error que cometió al responder sobre el mencionado tema y manifestó que se confundió por los nervios frente a las cámaras.

“Es cierto y tengo personas que han sido víctimas del bullying. Ser una víctima te aísla del mundo, te vuelve una persona más introvertida y ese era el mensaje. Me confundí, los nervios no me ayudaron para nada”, explicó la también cantante.

¿Cuál fue el discurso de Alessia Rovegno?

“Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable y debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying. Creo que las redes sociales se están utilizando para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que le puede causar a las personas, depresión, ansiedad, aislamiento global”, dijo en un inicio.

“Es un tema (al) que se le tiene que poner mucho énfasis y mucha importancia en la educación. Y nada, es muy importante. El cambio está en uno mismo y hagamos el cambio ya”, finalizó un poco agitada.